La resposta de Verónica Dulanto després de ser preguntada per 'La Família de la Tele'

Des de fa uns mesos, 'Tardear' ha trobat un nou espai a la graella de Telecinco, aquesta vegada a la sobretaula. Al capdavant de l'espai continuen Verónica Dulanto i Frank Blanco, qui van assumir el comandament del magazín després del retorn d'Ana Rosa als matins. El canvi de franja ha suposat un nou escenari competitiu, amb 'La Familia de la Tele' com a rival directe des de La 1.

En una recent entrevista concedida a Informalia, Verónica Dulanto ha compartit la seva visió sobre aquest període de transició i l'estat actual del programa. "Portem gairebé quatre mesos i han estat molt intensos, però estem molt contents. Estic molt feliç, vinc contentíssima a treballar, estem en un programa on ens ho passem bé, hi ha bon ambient i això es transmet al públic", ha afirmat la presentadora de 'Tardear'.

Una de les claus del nou rumb de 'Tardear', segons la presentadora, ha estat distanciar-se de l'etapa anterior amb Ana Rosa Quintana al capdavant. "Encara que mantinguem el mateix nom, va ser un canvi molt encertat de la cadena, perquè ho avalen les dades que té Ana Rosa al matí i les que tenim nosaltres", confessava.

| Telecinco

"Tota la tarda és difícil, però crec que aquest horari té més dificultat que l'anterior. Començar a les 16h és una dificultat afegida i la primera hora és molt complicada, però la compensem amb la resta del programa. Ho estem salvant molt bé i les dades hi són", afegia.

D'aquesta manera, Verónica Dulanto no ha dubtat a pronunciar-se sobre l'arribada de 'La Familia de la Tele' a TVE: "Vaig pensar que calia continuar treballant igual. Suposava l'entrada d'un nou programa a la graella, encara que nosaltres ja teníem una línia molt clara que no té res a veure amb 'La Familia de la Tele'".

| Mediaset

"Ho vam prendre amb expectació al principi, com és lògic. Estàs expectant per veure què faran i en què t'afectarà. Un cop han començat a rodar, estem més tranquils, perquè continuem fent bones dades. Els guanyem pràcticament cada dia en competència i continuem fent el que sabem fer molt bé: entreteniment, cor, diversió, informació i exclusives gairebé cada dia", afegia.

A més, no ha dubtat a parlar sobre les males audiències de 'La Familia de la Tele': "Hi havia opinions per a tots els gustos. Alguns creien que la gent s'hi acostaria perquè eren la novetat, altres estaven convençuts que no ho notaríem... Fins que no vam veure les dades, les opinions eren diverses. Però quan ho vam veure va ser sorprenent per als que pensaven que seria un gran inici. Jo crec que els primers sorpresos van ser ells".