'El Grand Prix' revela la llista de deu pobles que s'enfrontaran aquest estiu

'El Grand Prix' escalfa motors amb l'anunci dels 10 pobles seleccionats que formaran part d'aquesta nova edició. Aquest estiu el concurs sinònim de vacances i de bons records per compartir en família tornarà a La 1. Una nova edició carregada de les proves més divertides i nous padrins famosos disposats a jugar amb pobles de tota Espanya per aconseguir el trofeu que els convertirà en campions.

En aquesta ocasió, Ramón García repetirà com a presentador principal d''El Grand Prix', aportant el seu segell inconfusible. A ell s'hi sumen Lalachus, el fitxatge del qual ha estat una de les grans novetats d'aquest any, i Ángela Fernández, que s'incorpora també com a copresentadora, prometent una edició dinàmica, propera i plena d'emoció.

D'aquesta manera, els pobles seleccionats són Huelma (Jaén), L'Olleria (València), San Sebastián de la Gomera (Illa de la Gomera - Tenerife), Herencia (Ciudad Real), L'Arboç (Tarragona), Celanova (Ourense), Urduliz (Biscaia), Alagón (Saragossa), Peñaranda de Bracamonte (Salamanca) i Cubas de la Sagra (Madrid).

| RTVE

Recordem que, el passat mes d'abril, RTVE va tancar la renovació d''El Grand Prix' per un total de 2.894.337€. Es tracta d'una baixada de pressupost de 2,4M d'euros, tenint en compte que l'edició anterior va ascendir a 5.299.246. No obstant això, aquesta temporada comptarà amb menys programes i també incorpora Prime Video en la producció.

Recordem que, després de gairebé dues dècades d'absència a La 1, 'El Grand Prix' va tornar a l'estiu de 2023, amb grans dades d'audiències. El format de Ramón García va mitjanar un gran 19,2% de share i 1.691.000 seguidors. L'any passat, el concurs va funcionar, malgrat baixar a un 12,2% i 1.092.000 seguidors, en la seva final caient a un 8,8%, ja al setembre. Tampoc van tenir sort els especials de Nadal, que van caure a un 8% i 712.000 fidels.

Cal destacar que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC)va sancionar RTVE amb una multa de 405.000 euros pel que considera "una infracció greu continuada" relacionada amb el patrocini d'una de les proves de l'edició 2023 d''El Grand Prix'. La polèmica gira al voltant de la prova del "bocata de pernil", patrocinada per Interporc, que va ser emesa en els programes del 22 i 28 d'agost i el 4 de setembre d'aquest any.