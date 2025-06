Netflix posa data d'estrena a la temporada final de 'Stranger Things', en 3 parts

Els seguidors de 'Stranger Things' ja poden marcar el calendari. Netflix ha anunciat quan s'estrenarà l'esperada temporada final de la seva sèrie insígnia, que ha mantingut en suspens milions d'espectadors des de 2016. 'Stranger Things', que narra la història d'un grup de joves de Hawkins atrapats en successos paranormals, tancarà la seva història amb una cinquena temporada que promet emocions intenses.

Per acompanyar la notícia, Netflix ha llançat un primer tràiler que repassa moments emblemàtics de la sèrie. A més, mostra l'Eleven, en Will i els seus companys en plena batalla contra les criatures del món del revés. En l'avançament, un advertiment deixa clara la magnitud del que està per venir: "cal preparar-se". "La lluita encara no ha acabat. Prepara't per al final èpic de 'Stranger Things'", ha anunciat Netflix.

L'estrena d'aquesta última temporada de 'Stranger Things' està prevista en tres blocs, amb el primer per al 27 de novembre. El seguirà un segon volum el 26 de desembre, i el capítol definitiu es reservarà per a l'1 de gener de 2026. La sèrie es llançarà de manera simultània a tot el món, amb estrena prevista a Espanya a les 2:00h de la matinada.

Stranger Things 5 | Anuncio del estreno | Netflix

Recordem que entre les noves incorporacions destaquen Linda Hamilton, coneguda pel seu paper a "Terminator", Nell Fisher, Jake Connelly i Alex Breaux. Per la seva banda, Millie Bobby Brown (Once), Finn Wolfhard (Mike), Noah Schnapp (Will), Gaten Matarazzo (Dustin), Caleb McLaughlin (Lucas), Winona Ryder (Joyce), Natalia Dyer (Nancy), Charlie Heaton (Jonathan), Joe Keery (Steve), Maya Hawke (Robin) i Sadie Sink (Max) estan preparats per afrontar els últims desafiaments del Món del Revés.

L'anunci s'ha produït durant l'esdeveniment global TUDUM, on Netflix presenta les principals novetats del seu catàleg. Allà també s'ha confirmat que l'última temporada de 'El joc del calamar' s'estrenarà el 27 de juny. A més, s'han mostrat els sis primers minuts de la segona temporada de 'Dimecres', que comptarà amb la incorporació de Lady Gaga al repartiment. Així mateix, també s'ha confirmat el retorn de 'One Piece' amb la seva segona temporada el 2026.