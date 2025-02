Isa Pantoja trenca el seu silenci amb una confessió sobre l'estat d'Anabel Pantoja

Isa Pantoja ha sortit en defensa de la seva cosina Anabel Pantoja a 'Vamos a ver'enmig de la investigació que afronta juntament amb David Rodríguez, per presumpte maltractament infantil. La situació ha generat una gran expectació mediàtica, sobretot després de la recent visita de la parella a la Península. La parella ha presentat la seva filla Alma a familiars i amics a Còrdova i Sevilla.

D'aquesta manera, a 'Vamos a ver', Isa Pantoja s'ha pronunciat sobre el delicat moment que travessa Anabel Pantoja i ha mostrat la seva comprensió davant l'actitud de la seva cosina amb la premsa. "No diran res ni es pronunciaran. Jo entenc que sempre cal tenir una bona resposta, però hi ha vegades que et satures", va afirmar Isa Pantoja.

"T'ho dic jo que quan vaig tenir el meu fill van entrar fins a l'hospital i hi ha moments en què un no sap controlar perquè se't va de les mans. No justifico la seva actitud, però com a cosina, mare i persona també l'entenc", va afegir sobre la seva pròpia experiència.

| Telecinco

Recordem que l'arribada d'Anabel Pantoja a Sevilla no ha passat desapercebuda pel seu gran enuig amb la premsa. "Vaig amb la nena, si no us importa, bon dia, adeu!", va expressar davant la insistència dels reporters. No obstant això, el seu malestar va augmentar quan li van seguir preguntant: "No, no! Ja n'hi ha prou! Ja! Anem a fer les coses bé, no? Anem a protegir els menors, no? Que vaig amb la nena, deixa de gravar".

Davant la pregunta sobre l'estat d'ànim d'Anabel Pantoja, Isa Pantoja també ha respost a 'Vamos a ver': "Jo la veig bé. He parlat amb ella i sembla que tot torna a la normalitat. La veig amb millor ànim perquè ara ja és conscient del que pot passar. Òbviament hi ha preocupació, però van tornant a la normalitat".

En l'aspecte judicial, encara no hi ha més novetats respecte al cas d'Anabel Pantoja i David Rodríguez. La parella estaria pendent d'una prova que seria favorable per poder tancar el cas.