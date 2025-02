'De Viernes' anuncia la marxa d'un dels seus col·laboradors per un motiu de pes

'De Viernes' perdrà molt aviat un dels seus cinc col·laboradors, que es prepara per a un viatge únic. Durant la nit d'aquest 14 de febrer, Beatriz Archidona ha obert l'espai anunciat la gran notícia. I és que 'De Viernes' tindrà representant en el programa més important de Telecinco.

"Jo no en tenia ni idea, però moltíssima atenció, perquè tenim quelcom molt important per anunciar-vos. Una sorpresa per a vosaltres cinc, quelcom que afecta un dels nostres cinc col·laboradors. És veritat que en les pròximes setmanes, el que passarà aquesta nit, donarà moltíssim que parlar", deia Beatriz Archidona.

D'aquesta manera, Beatriz Archidona desvelava la notícia: "Sabem que pròximament arrenca la nova edició de 'Supervivientes', que estem desitjant. Ull i atenció perquè un de vosaltres viatjarà a 'Supervivientes'", deia, assenyalant el seu elenc de col·laboradors format per Angela Portero, José Antonio León, Patricia Pérez, Antonio Montero i Terelu Campos.

| Mediaset

"L'alegria que ens embarga a Beatriz Archidona i a mi de perdre un de vosaltres de vista durant unes setmanes és inconmensurable", afegia Santi Acosta a ' De Viernes'.

Per tant, un dels cinc col·laboradors serà concursant de 'Supervivientes', encara que de moment no han desvelat el nom: "Farem que pateixin setmana a setmana. Aquesta nit descartarem un de vosaltres. Aquesta nit direm el nom del que no viatjarà a Hondures i es quedarà aquí amb nosaltres. De moment cinc candidats i avui resolem qui no va", desvelava Beatriz Archidona.

Tot i que encara es desconeix el nom, tot apunta que el concursant podria ser Antonio Montero. El periodista sempre ha mostrat les seves grans ganes de participar en el reality i el 2020 es va quedar a les portes després de superar tot el procés de càsting. "Estic una mica fastiguejat amb el tema de 'Supervivientes' perquè, la veritat, és que m'havia fet bastantes il·lusions", va arribar a dir a 'Sálvame'. De fet, va arribar a participar en la segona edició de 'Pesadilla en el Paraíso' el 2023, quedant en tercera posició.