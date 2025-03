Pepe Navarro frena 'De Viernes' per la pregunta que s'atreveix a fer Ángela Porteroo

L'última entrega de 'De Viernes' va estar marcada per la tensió i l'enfrontament entre Pepe Navarro i Ángela Porteroo.El presentador va acudir al programa per rebatre les declaracions recents d'Ivonne Reyes, qui continua defensant que ell és el pare del seu fill. Com en altres ocasions, Pepe Navarro va rebutjar amb contundència les seves afirmacions, assegurant que "tot són mentides".

Des de l'inici de l'entrevista, Pepe Navarro va deixar clar el seu malestar amb la versió d'Ivonne Reyes i la manera en què s'ha gestionat el tema. "S'han dit moltes coses que no són veritat", va assegurar amb to ferm, reiterant que la seva negativa a reconèixer la paternitat es basa en fets comprovables. En les seves paraules, va recordar que en el passat ja es van realitzar proves i que la justícia ha tingut en compte aquesta qüestió en múltiples ocasions.

No obstant això, el que va començar com una intervenció enfocada a desmentir Ivonne Reyes, va derivar en un inesperat xoc amb Ángela Porteroo. La periodista de 'De Viernes' no va dubtar a llançar una pregunta que va deixar a tots sorpresos: "Usaves preservatiu en les teves relacions?". La qüestió, que buscava aclarir dubtes sobre la possibilitat que Pepe Navarro fos el pare, va generar un tens silenci al plató.

| Mediaset

Visiblement incòmode, Pepe Navarro va reaccionar amb una negativa rotunda: "No et contestaré a això". La seva resposta no només va evidenciar el seu malestar, sinó que a més va ser acompanyada per una crítica a la col·laboradora. "És pur morbo, no ve al cas", va retreure a 'De Viernes'.

Malgrat la insistència d'Ángela Porteroo a justificar la seva qüestió, argumentant que es tractava d'una pregunta rellevant per aclarir els fets, Pepe Navarro va evitar aprofundir en el tema. De fet, va tancar la discussió amb una frase que va deixar obertes moltes interpretacions: "Si ella es va quedar embarassada, és per alguna cosa".

En audiències, com és habitual, 'De Viernes' s'ha mantingut com a segona opció de la seva franja amb un 10,8% i 869.000 espectadors. El programa de Telecinco, a més, ha congregat 4.190.000 d'espectadors únics.