Crits al plató de 'Tardear' pel que ha arribat a fer Frank Blanco en directe

Frank Blanco va viure aquest dimarts 18 de març un moment de tensió en ple directe de 'Tardear'. El presentador va desvelar accidentalment l'exclusiva que el programa tenia reservada per al final. El seu descuit no va passar desapercebut, generant un enrenou entre els seus companys i en la direcció del programa.

Des de l'inici de l'emissió, 'Tardear' mantenia el misteri al voltant d'una famosa que s'havia sotmès a una cirurgia estètica radical. La seva identitat es revelaria més endavant en el programa.

"Us quedareu de pedra", advertia Verónica Dulanto. La reacció de l'equip no es va fer esperar: sorpresa, rialles i confusió. "És que no sé qui és", confessava Leticia Requejo, visiblement desconcertada. Finalment, Luis Pliego esvaïa el dubte: la protagonista era Paola Olmedo i la seva nova imatge es revelaria l'endemà a la revista Lecturas. Els col·laboradors coincidien en l'irreconeixible que estava. "El titular és que no em va reconèixer ni la meva mare", avançava el director de la publicació.

El moment més compromès es va produir després de la pausa publicitària, quan Frank Blanco es va acostar fins a José María Almoguera per ensenyar-li la foto de la seva ex parella. Sense adonar-se'n, en moure's amb la tauleta a la mà, va mostrar fugaçment la imatge en pantalla.

| Mediaset

La reacció al plató va ser immediata. "Què es veu!", es va sentir cridar des de direcció. "Compte!", va exclamar Verónica Dulanto en adonar-se de l'error del seu company. Mentrestant, Frank Blanco intentava restar importància al que havia passat sense comprendre del tot la situació.

"Quasi es veu llavors?", va preguntar, al que la seva companya li va confirmar que sí. "Tapa-ho va, tapa-ho bé", va insistir Verónica Dulanto, mentre en la direcció es notava el nerviosisme. "Perdó, perdó, la Paola és meva ara mateix", va reaccionar el presentador cobrint la tauleta.

Poc després, després de l'emissió d'un altre contingut, Verónica Dulanto no va deixar passar l'oportunitat de recordar-li l'incident. "T'hem enxampat", li va dir entre rialles. "Amb el carret del gelat", va respondre Frank Blanco amb humor. "Quina tarda m'esteu donant!", va bromejar el presentador. "A sobre, tindràs morro", li va replicar la seva companya, tancant així un moment tens però divertit a 'Tardear'.