Iker Jiménez sentencia a Inés Hernand pel que va arribar a dir al Benidorm Fest

Iker Jiménez no ha volgut mantenir-se al marge de la polèmica generada per les declaracions d'Inés Hernanddurant la final del Benidorm Fest, on va afirmar que "Madrid és un embornal". El presentador de Cuatro, que es considera "un madrileny d'adopció", va compartir un vídeo a les seves xarxes socials en què expressa la seva visió sobre la capital espanyola.

"Hi ha hagut certes polèmiques, no hi entraré. Com que tothom pot dir el que vulgui, jo també", va comentar Iker Jiménez a l'inici del seu missatge. El presentador ha assenyalat que si aquestes paraules haguessin estat dirigides a una altra ciutat "s'hauria muntat un embolic tremendo".

Iker Jiménez va recordar la seva arribada a Madrid a l'estiu de 1987 juntament amb la seva família, procedent d'un barri obrer de Vitòria. "Per a mi no és cap embornal", va afirmar amb contundència. A més, va voler recordar les paraules del seu pare, el galerista Pedro Ramón Jiménez, quan van creuar la Castellana: "Fill, venim a aquesta ciutat a triomfar i complir els nostres somnis".

El presentador va destacar l'acollida que va trobar a Madrid, assegurant que "vaig conèixer un lloc acollidor, on ningú es creia més que ningú i ningú es creia diferent per la seva procedència. A Madrid hi havia oportunitats per a tothom, era els EUA espanyol i ho continua sent". En el seu al·legat, va emfatitzar que "Madrid és una ciutat d'oportunitats que no et regala res, però et dona l'oportunitat de prosperar" i va recordar la seva trajectòria professional fins a arribar a la SER: "Jo he viscut el somni madrileny".

| Cuatro

Iker Jiménez va insistir en la importància de reconèixer les oportunitats que ofereix la capital. "Si hi ha algú que diu que això és una merda, jo tinc el dret de dir que Madrid em va donar unes oportunitats que no estaven ni en la meva imaginació", sentencia.

A més, va subratllar el caràcter inclusiu de la ciutat: "Estimo Madrid amb tots els seus problemes perquè és un lloc que t'acollirà, siguis d'on siguis. No has de venir de la cama del Cid o tenir certs cognoms. Madrid sempre m'ha ofert una sortida".

Per a Iker Jiménez, Madrid continua sent un lloc privilegiat: "Jo sí crec en el somni madrileny, l'he viscut i el porto per bandera. És la meva llar i la meva casa i per a mi no és gens lleig ni brut". Segons la seva perspectiva, la ciutat travessa un bon moment: "Ara mateix, Madrid està millor que mai, li pesi a qui li pesi".

Finalment, el presentador va abordar la qüestió de la seguretat, comparant Madrid amb altres ciutats europees: "Què hi ha problemes? És clar. Com no n'hi haurà en un lloc de milions de persones? Els meus amics de la policia em diuen que hi ha les bandes de veneçolans, de marroquins, italians... cadascú amb el seu mètode. No passa a Barcelona, a París o a Brussel·les? A Brussel·les et treuen el kalàixnikov. Aquí no", va concloure, remarcant que "no crec que altres llocs siguin igual d'acollidors".