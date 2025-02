Máximo Huerta revela tota la veritat sobre el seu fitxatge per 'El Programa de Ana Rosa'

Màximo Huerta s'ha pronunciat després d'anunciar-se el seu fitxatge com a col·laborador a 'El programa de Ana Rosa'. El periodista regressarà a l'espai matinal de Telecinco una dècada després de la seva última etapa com a presentador. Màximo Huerta debutarà aquest dimecres 5 de febrer a la nova secció anomenada 'El Aperitivo', en la qual comentarà temes d'interès social i crònica rosa juntament amb tertulians com Cristina Cifuentes, Alaska, Antonio Montero i Luis Pliego.

Un dia després de conèixer-se la notícia, el periodista ha volgut matisar els detalls del seu retorn. "Tothom està dient que torno a partir d'aquest dimecres, però jo només he signat anar un o dos dies. Segurament un", ha declarat a Lecturas, aclarint així la informació oferta en el comunicat de la cadena.

Més enllà d'aquesta precisió, Màximo Huerta ha reconegut l'emoció que li genera retrobar-se amb 'El Programa de Ana Rosa': "Em fa il·lusió tornar a veure l'Ana Rosa. Sóc feliç discutint amb ella", ha assenyalat entre bromes. Això sí, ha deixat clar que el seu retorn serà com a tertulià: "No puc deixar la meva mare. El de presentar està lluny del meu abast emocional en aquest moment".

Quant a la dinàmica de 'El Programa de Ana Rosa', Màximo Huerta ha celebrat la seva diversitat de veus: "És com un sopar de Nadal en família, cadascú del seu pare i de la seva mare. I aquesta diversitat és necessària". A més, ha destacat la curiosa coincidència amb la seva trajectòria: "Em fa gràcia que aquest retorn coincideixi deu anys després. Ho vaig deixar quan vaig publicar 'No me dejes' i curiosament, ara la reediten", ha comentat amb humor.

Aquest fitxatge es produeix gairebé un any després de la seva visita a 'TardeAR', on Ana Rosa Quintana ja li va insinuar la possibilitat d'un retorn. En aquella ocasió, Beatriz Archidona li va preguntar si no li temptava tornar a televisió, al que Màximo Huerta no va dubtar a respondre: "No sé, si hi hagués alguna cosa xula sí".

En to distès, fins i tot va bromejar sobre preparar una llista amb les seves condicions per a Unicorn Content. La pròpia Ana Rosa li va deixar la porta oberta: "Escolta, tu tens la teva cadira aquí sempre que vulguis. Només has de fer una parada camí de París, dius escolta que vinc i aquí està la teva cadira".