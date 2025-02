Com ha funcionat en audiències Ana Rosa Quintana en el seu tercer dia al matí?

Les audiències continuen donant bones notícies a Ana Rosa Quintana.'El Programa de Ana Rosa' continua líder de la seva franja, tot i que dia a dia perd algunes dècimes al matí. No té la mateixa sort Ana Terradillos, ja que 'La Mirada Crítica' s'ha enfonsat en audiències.

Recordem que, aquest dilluns, 'El Programa de Ana Rosa' va arrencar la seva nova temporada liderant amb un estupend 15% de quota de pantalla i 398.000 televidents. En el seu segon dia, l'espai d'Ana Rosa Quintana va baixar només dues dècimes i va liderar la seva franja amb un estupend 14,8% de quota i 346.000 espectadors. Per la seva banda, 'Vamos a ver' va perdre gairebé un punt de quota de pantalla, tot i que va continuar líder de la seva franja amb un 14,8% de share i 479.000 seguidors.

Pel que fa al seu tercer dia d'emissió, 'El Programa de Ana Rosa' ha liderat, encara que ha baixat sis dècimes més a Telecinco fins al 14,2% de quota i 336.000 fidels. L'espai d'Ana Rosa Quintana congrega 1.432.000 espectadors únics al llarg de tota la seva emissió. No obstant això, puja a un gran 17,9% entre les dones.

Per la seva banda, 'Vamos a ver' recupera unes dècimes respecte al dia anterior i continua líder de la seva franja amb un 15,1% i 488.000 seguidors. El programa de Joaquín Prat, que està de vacances, i Patricia Pardo puja a un gran 20,3% entre el públic femení. El segon tram, de 'Vamos a ver más', perd el lideratge amb un 12,1% i 793.000 fidels a Telecinco.

Cal destacar que Ana Rosa Quintana no ha pogut amb 'Aruser@s', que ha liderat la seva franja en audiències amb un 15,6% i 359.000 des de laSexta. Per la seva banda, 'Espejo Público' continua per sota de 'El Programa de Ana Rosa' baixant al 12,2% i 317.000. No obstant això, 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano' (19,8% i 904.000) 'La Ruleta de la Suerte' (22,7% i 1.645.000) arrasen davant el segon tram de 'Vamos a ver +'.

Com ha passat els dies anteriors, no té la mateixa sort amb les audiències 'La Mirada Crítica' a primera hora del matí. El programa d'Ana Terradillos, que ara només dura una hora, s'ha enfonsat a Telecinco fins a un 7,5% i 133.000 telespectadors.