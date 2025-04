Jesús Cintora anuncia per sorpresa el seu salt a La 1 amb l'estrena de 'Malas Lenguas'

Jesús Cintora aterrarà a RTVE el pròxim dimecres 9 d'abril, però no ho farà sol a La 2. 'Malas Lenguas' és un nou format per a La 2, que reforçarà els continguts de producció pròpia en directe, així com el rigor periodístic i l'esperit crític davant la desinformació. No obstant això, la seva estrena també es podrà veure a La 1.

"Estrenem 'Malas Lenguas' el dimecres, 9 d'abril, a La 1 i La 2, a les 18:45h i fins a les 21:00h (una hora menys a Canàries). Ens veiem! Gràcies!", ha anunciat Jesús Cintora a les seves xarxes socials. Per tant, La 1 aixecarà la seva graella, deixant fora 'El Cazador' i 'Aquí la Tierra', per emetre de forma especial l'estrena de 'Malas Lenguas' per donar-li més promoció.

Recordem que, durant les seves més de dues hores d'emissió, 'Malas Lenguas' amb Jesús Cintora oferirà una anàlisi detallada de titulars, declaracions i imatges. Utilitzaran eines de fact-checking combinades amb entreteniment per desmuntar notícies falses. En aquesta cerca d'arguments contra els rumors i la desinformació jugarà un paper estructural VerificaRTVE, amb la seva pròpia secció. Els seus professionals explicaran i desmentiran amb tot el rigor els rumors o fake news més esteses.

| RTVE

A més, el format comptarà amb un ampli equip de periodistes i analistes. Rostres com Javier Aroca, Jesús Maraña, Esther Palomera, Gloria Marcos, Juan Fernández Miranda, Encarna Samitier, José Luis Roig, David Jiménez, Juan Manuel de Prada o el jutge José Castro, entre altres.

A ells se sumarà un element diferencial: l'humor com a antídot contra la desinformació, amb un planter de destacats còmics i còmiques del panorama nacional. Participaran Raquel Hervás, Esther Gimeno, Asaari Bibang, Marina Lobo, Alicia Lobo, Ignatius, Héctor de Miguel ‘Quequé’ i Miguel Charisteas.

A més, 'Malas Lenguas' comptarà amb "Los Teletrapos", un particular grup d'invitats fixos del programa que no deixarà indiferent a ningú. Un dels recursos més originals que conté el format és, precisament, el retorn a la televisió al nostre país d'aquest gènere després de dues dècades en desús. Al més pur estil dels històrics guinyols francesos o els Spitting Image britànics, un irreverent i surrealista grup de titelles recrearan en clau d'humor a personatges d'actualitat.