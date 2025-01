Jorge Javier opina com mai d'Ana Rosa Quintana: 'No puc amb ella'

Compte enrere perquè Ana Rosa Quintanafaci el salt als matins de Telecinco. Serà aquest dilluns, 3 de febrer, i ho farà compartint espai amb els programes que ja ocupaven la franja matinal. Així, després d'un any i mig a les tardes amb el seu programa 'TardeAR', la cadena s'ha vist obligada a actuar després de la contínua crisi d'audiència.

D'aquesta manera, una de les marques més emblemàtiques de Telecinco torna amb l'objectiu de reflotar la cadena. I el rebombori que hi ha hagut per part del seu fidel competidor com de figures de l'univers Mediaset ha estat a l'ordre del dia. Un d'ells ha estat Jorge Javier Vázquez que, després d'expressar obertament el seu anhel cap a la presentadora, ara li ha volgut dedicar una carta oberta.

El presentador s'ha sincerat com mai i li ha dedicat unes paraules al seu blog de 'Lecturas'. I és que, no és sorpresa la infinitat de friccions o la guerra mediàtica que van viure arran de la cancel·lació del mític programa 'Sálvame'.

Ha reconegut obertament que no pot amb ella, sobretot, quan tracta temes polítics: "Som la nit i el dia i cada vegada s'accentuen més les nostres diferències". I la veritat que, sent sincers, cap dels dos ha intentat amagar-ho. Però igual que és clar davant les seves diferències, també expressa paraules d'admiració davant la que un dia va ser la seva cap.

"Després de tants anys de batalla, el que em demana ara el cos és tendir ponts, no destrossar-los. Malgrat tot el que em separa d'Ana Rosa desitjo que li vagi bé als matins", assegura Jorge Javier Vázquez.

El presentador de 'El diari de Jorge' ha revelat que fa uns dies es va tornar a retrobar en persona amb Ana Rosa. L'únic que li va sortir en veure-la va ser donar-li una càlida abraçada. A més, ell ha reconegut en diverses ocasions que durant molt de temps va ser un fidel admirador de la presentadora.

"Si em pregunteu com era aquella Ana Rosa ho tinc molt clar: una dona que gaudia amb la seva feina, molt atenta amb tot el seu equip. Feia festes molt sovint perquè sempre hi havia alguna cosa per celebrar".

"Amb Ana Rosa Quintana he discutit, ens hem llançat indirectes, m'he enfadat, m'he desenfadat, m'he rigut, m'ha tret de polleguera" i així ja van gairebé 30 anys de relació. Però cada vegada que es retroben, assegura el de Badalona, les diferències passen a un segon pla.

Amb el retorn d'Ana Rosa als matins "tornarà a parlar de política. I jo em tornaré a posar les mans al cap" ha assegurat. Jorge Javier Vázquez ha acabat aquesta carta oberta llançant a l'aire una utopia: "Veure Ana Rosa alternant i fent amistat amb Irene Montero i fugint de Cuca Gamarra. A aquestes altures de la seva vida i després de tants anys cotitzats tant de bo que es torni boja i ens deixi a tots descol·locats".