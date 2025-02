Loly Álvarez reapareix a 'Y ahora Sonsoles' i revela l'infern en el seu matrimoni

Aquest dimarts, el plató de 'Y ahora Sonsoles' va rebre la visita de Loly Álvarez, que va compartir amb els espectadors els durs moments que ha travessat en els últims anys. La cantant i exparticipant de 'Supervivientes' va relatar amb gran emoció els seus problemes de salut. De fet, va desvelar el tormentós final del seu matrimoni amb Ronnie, el seu exmarit.

En el transcurs de l'entrevista, Loly Álvarez va confessar que va estar a la vora de la mort a causa d'una greu malaltia cardíaca. "Estic bé, estic feliç després de superar una greu malaltia de cor que vaig tenir. Un dia vaig anar a fer una analítica i la meva metgessa de capçalera em va dir que anés ràpidament a urgències. Quan vaig arribar el meu cor estava a punt d'aturar-se, no tenia gairebé força i estava al 25%. Vaig haver de començar un tractament molt potent que em va deixar quatre mesos sense moure'm del sofà de casa meva".

L'artista, que va assolir la fama als 90, va explicar que la malaltia li va fer replantejar-se moltes coses: "Ho vaig passar molt malament, vaig arribar a pensar que em moria. Em ficava al llit i li demanava a Déu que em donés un dia més. Vaig aprendre a apreciar el que mai havia apreciat, els ocells quan cantaven al jardí de casa meva, l'amor dels meus gossos o les meves germanes, que són meravelloses. El que més volia era seguir endavant perquè volia ser artista i em quedaven moltíssimes coses per fer".

| Atresmedia

Tanmateix, la seva malaltia no va ser l'única batalla que va haver de lliurar. L'artista també va revelar que la seva relació amb Ronnie va estar marcada per la infidelitat i l'engany. "El meu exmarit m'ha suplantat a les xarxes per lligar amb dones", va exposar durant l'entrevista a ' Y ahora Sonsoles'.

Loly Álvarez va relatar com, enmig de la seva malaltia, es va assabentar de la traïció del seu aleshores marit. "Estant malalta, ell no em cuidava gens, i es dedicava a parlar a les xarxes socials amb dones. Començo a rebre missatges de dones que deien que no els feia cas i vaig veure que Ronnie es va posar blanc quan li ho vaig explicar", va relatar amb tristesa a 'Y ahora Sonsoles'.

L'engany anava més enllà de la infidelitat, segons va explicar la cantant: "Ronnie es feia passar per mi a les meves xarxes. Lligava amb dones, jo les rebutjava i després ell quedava amb elles per consolar-les. Em vaig sentir com si m'haguessin robat tot i això no li ho he perdonat mai. La Justícia el va convidar a marxar de casa meva".

A més, Loly Álvarez va revelar que va patir maltractament psicològic durant la seva relació. "Amb Ronnie vaig patir moltes vexacions i he necessitat ajuda psicològica per superar el que em va fer. Vaig pensar que Ronnie volia que em morís", desvelava amb tristesa.

Malgrat tot, l'artista ha trobat la felicitat en la seva nova parella. "Ara, la meva parella és Belinda, una dona amb la qual Ronnie va contactar fent-se passar per mi", va concloure l'entrevista a 'Y ahora Sonsoles'.