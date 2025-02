Les audiències deixen clar si ha estat un encert la sortida d'Ana Rosa de 'Tardear'

'Tardear' ha arrencat una nova etapa a Telecinco després del retorn d'Ana Rosa Quintana als matins. Mentre que 'El Programa de Ana Rosa' ha tancat la setmana, divendres, com a tercera opció, la tarda tampoc passa pel seu millor moment. Amb Verónica Dulanto i Frank Blanco com a presentadors, 'Tardear' continua sense poder fer front a 'Y ahora Sonsoles'.

Més enllà dels presentadors, 'Tardear' ha inclòs canvis en els seus continguts, centrant-se més en el cor i no tant en l'actualitat. A més, també ha comptat amb noves incorporacions, com Ágatha Ruiz de la Prada, Paca La Piraña, Mónica Hoyos, Charo Vega, Marta Peñate, Carmen Alcayde, José Antonio Canales Rivera o Raquel Bollo.

D'aquesta manera, 'Tardear' va arrencar la setmana enfonsat en audiències amb un 8,2% de share i 654.000 telespectadors. No obstant això, el dimarts va pujar a un 10,3% i 809.000 fidels, aconseguint superar 'Y ahora Sonsoles' d'Antena 3. Dimecres, de nou va baixar a un 8,8% i 692.000 espectadors de mitjana.

| Mediaset

Pel que fa al dijous, 'Tardear' va seguir per sota del doble dígit amb un 9,9% de share i 804.000, encara que va aconseguir superar 'Y ahora Sonsoles' (9,7%) per la mínima. De fet, el programa de Verónica Dulanto i Frank Blanco va pujar al 12,3% en el públic femení. Finalment, 'Tardear' ha acabat la setmana amb un 9,3% i 799.000 fidels, de nou com a segona opció de la seva franja.

Amb aquests resultats, 'Tardear' tanca la setmana amb una mitjana d'un 9,3% i 752.000 seguidors. Es tracta d'un resultat en audiències insuficient per a Telecinco, que està vivint un mal moment, principalment, per la seva crisi en la franja vespertina. No obstant això, després de la sortida d'Ana Rosa Quintana, es tracta del millor resultat en quota de pantalla que ha aconseguit 'Tardear' en el que portem d'any.

Audiències setmanals de 'Tardear':