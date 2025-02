Karlos Arguiñano revela un dels secrets millor guardats de la seva cuina

Dia a dia, el xef Karlos Arguiñano ens sorprèn a Antena 3 amb diferents plats i trucs de cuina. El cuiner porta dècades presentant el seu programa de televisió on revela receptes fàcils i elabora una infinitat de plats.

Però hi ha una qüestió que es pregunten molts dels seus seguidors al llarg dels anys. Què fa amb totes les seves creacions? Des del compte d'Instagram d'Arxiu Atresmedia han decidit revelar aquest secret tan guardat durant tot aquest temps.

El xef ha compartit recentment l'explicació en una trobada que va tenir amb Cristina Pardo. "Hi ha una llegenda urbana que diu que quan acabes de cuinar els treballadors es mengen el menjar que fas", qüestionava la periodista al xef amb la intenció de descobrir la veritat.

| Atresmedia

El vídeo de Antena 3 ha barrejat imatges del xef cuinant al llarg dels anys. I, en un clip antic, un jove Karlos Arguiñano apareix a la seva cuina revelant el següent: "Aquí sabeu que no es llença res. Aquí es menja tot".

Després, ha sortit un vídeo més recent del cuiner exposant aquest dubte: "Molta gent em sol preguntar: Què feu amb el que cuineu allà? Doncs què us sembla que fem?". Per acabar explicant la veritat darrere d'aquesta qüestió. Ho ha fet representant el moment en què als peixos els donen menjar en un aquari. Fent referència als seus companys i revelant que tot l'equip degusta les seves creacions. "Som 15 o 16 a l'equip i faig la cassola i estan tots olorant i desitjant provar. Els porto força pa per sucar". Una cosa normal, ja que acaben de gravar al voltant de les 13:00 o 13:30, amb l'estómac llest per menjar.

Amb el seu programa de 'Cuina oberta', Karlos Arguiñano aconsegueix dia a dia que innovem als nostres fogons gaudint del procés d'elaboració. A més, en moltes ocasions revela trucs molt útils que ens faciliten la vida com a xefs.

Al gener, ‘Cuina oberta de Karlos Arguiñano’ (18,9% i 904.000) va liderar per 34è mes consecutiu amb el seu rècord de temporada i el seu millor gener històric, situant-se a +7,5 punts del seu rival directe, la major distància de la història.