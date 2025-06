'El Hormiguero' atura la seva tertúlia per fer un toc d'atenció a Juan del Val

'El Hormiguero' ha deixat de ser només un programa d'entrevistes per convertir-se en un espai més ampli i versàtil. En els últims anys, ha incorporat noves seccions, com la tertúlia, que s'ha consolidat com un dels moments fixos del format. En aquest debat, diversos col·laboradors analitzen i comenten els temes més rellevants de l'actualitat, aportant diferents perspectives en un to proper i distès.

Com és habitual els dijous, el programa va tancar la setmana amb aquesta tertúlia amb Juan del Val, Tamara Falcó, Cristina Pardo i Nuria Roca, just després de rebre la visita de Karlos i Joseba Arguiñano. Tot transcorria amb normalitat fins que Jorge Salvador, productor de l'espai d'Antena 3, va decidir intervenir per compartir una reflexió que va trencar el ritme habitual de la xerrada.

"Pablo, puc dir una cosa? És que ha passat una cosa", va començar explicant mentre intervenia en la conversa. Ràpidament Pablo Motos li va donar pas per saber què passava. "Demanar-li a la Nuria que freni en Juan amb les samarretes que roba als seus fills", va expressar desfermament el riure del públic. "Quina falta de respecte", va comentar el protagonista en sentir aquesta queixa.

| Atresmedia

"Es pensa que és jove portant aquestes samarretes", va dir apropant-se al col·laborador i assenyalant que portava una samarreta amb una paraula en anglès serigrafiada. "Li dic: 'què hi posa aquí?', i diu: 'quina'. I li dic: 'no. No saps què hi posa'", va revelar Jorge Salvador amb la intenció de ridiculitzar en Juan del Val.

A la samarreta blanca, hi posava 'Witch' i una interrogació, que en anglès vol dir bruixa. "Ell anava content pensant que hi posava 'quina' i hi posa 'bruixa', idiota!", va manifestar el productor tornant a riure's del tertulià.

Juan del Val va seguir la broma i va compartir el riure, però al final de la ironia no va dubtar a contestar. "Jo sé el mateix anglès que força gent en aquesta redacció que va dient per aquí que saben molt anglès i m'han dit que aquí hi posa 'quina'". "Jo sabia que hi posava 'bruixa', el que passa és que no t'ho vaig voler dir", va revelar Nuria Roca. La primera que va respondre al significat de la paraula va ser Tamara Falcó, que sempre que hi ha un terme en anglès ella el tradueix. Va passar el mateix quan Pablo Motos va exposar sobre la taula el terme 'ick'.