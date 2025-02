Ningú esperava les paraules d'Ana Rosa Quintana en acomiadar 'El Programa de Ana Rosa'

Ana Rosa Quintanaha desconcertat amb el seu comiataquest dimecres a 'El programa de Ana Rosa'. Com és habitual des dels recents canvis, la presentadora dona pas al programa de Joaquín Prat a la franja matinal. Però aquesta vegada ho ha fet d'una manera insòlita...

La tornada d'Ana Rosa als matins ha suposat que els programes de la franja matinal comparteixin espai amb 'la reina dels matins'. Així, la graella de Telecinco ha patit una reestructuració que de moment els està beneficiant.

Ana Terradillos segueix al capdavant de 'La Mirada Crítica' de 8:00 a 9:00 del matí. Després prossegueix 'El programa de AR' fins a les 12:15. A continuació, Ana Rosa dona pas a Joaquín Prat amb 'Vamos a Ver' fins a les 15:00 de la tarda.

Un horari que ja porta en funcionament diverses setmanes. No obstant això, la presentadora ha tingut un descuit a l'hora de donar pas al programa de Joaquín Prat. En comptes de mencionar 'Vamos a ver', ha dit que començava 'Ya es Mediodía'.

"Marxem, tornem demà a les 9, però us deixo amb 'Ya es mediodía'", han estat les paraules exactes d'Ana Rosa Quintana en acomiadar-se. Joaquín ha deixat passar l'error i no l'ha corregit, però el patinatge no ha passat desapercebut a les xarxes i s'ha compartit.

'Ya es mediodía', és el programa que va precedir 'Vamos a ver' i que va desaparèixer al setembre de 2023 amb la reestructuració de la graella. Durant cinc anys, va ser conduït per Sonsoles Ónega abans del seu canvi a Antena 3.

El programa d'ahir de 'El Programa de Ana Rosa' (13% i 307.000) va ser tercer en audiències davant el lideratge de 'Vamos a ver' (14,3% i 492.000). No va poder amb 'Aruser@s', que va liderar la primera franja del matí des de laSexta amb un 14,8% i 324.000 fidels. Per la seva banda, 'Espejo Público' també va estar per sobre amb un estupend 14,1% i 371.000 des d'Antena 3. A més, 'La Ruleta de la Suerte' va liderar amb un 23,1% i 1.734.000 des d'Antena 3.

I l'antic programa d'Ana Rosa, 'TardeAR', liderat ara per Verónica Dulanto i Frank Blanco, segueix en un escuet 9,9% juntament amb 764.000 telespectadors des de Telecinco: puja a l'11,1% en target comercial.