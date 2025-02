Males notícies per a Ana Rosa Quintana: cau a mínim en audiències en la seva tercera setmana

'El Programa de Ana Rosa' arrenca la seva tercera setmana baixant en audiències. Tot i que semblava que l'espai havia aconseguit estabilitzar les seves dades, Ana Rosa Quintana ha tornat a caure a la tercera posició. I és que el matinal de Telecinco no ha pogut fer front a l'oferta d'Antena 3 i laSexta.

Recordem que, en la seva primera setmana, 'El Programa de Ana Rosa' va arribar a moure's per totes les posicions, caient fins i tot quarta amb un 12,6%. En la seva segona setmana, les audiències van ser millors per a Ana Rosa Quintana, rondant el 14% de quota de pantalla. De fet, va estar dos dies, dimecres i dijous, en un estupend 14,9% de share.

No obstant això, 'El Programa de Ana Rosa' no ha tingut sort en audiències a l'inici de la seva tercera setmana. L'espai d'Ana Rosa Quintana, que ha estat tercer en la seva franja,ha igualat el seu mínim en espectadors amb 284.000 i marca la seva segona pitjor quota amb un 12,8%. No obstant això, passen al llarg de l'emissió 1.325.000 espectadors únics.

| Mediaset

En franja de coincidència, de 9h a 12:15h, 'El Programa de Ana Rosa' ha estat més de dos punts per sota dels seus rivals directes. El lideratge de la franja ha estat amb un fantàstic 15,9% per a 'Espejo Público' de Susanna Grisoo a Antena 3. A més, tan sols una dècima per sota, amb un estupend 15,8%, ha estat segona opció laSextaamb l'entreteniment d''Aruser@s' i la informació d''Al Rojo Vivo'. Per tant, 'El Programa de Ana Rosa' tan sols ha aconseguit superar en franja La 1 (10%) i la seva aposta per 'La Hora de La 1' i 'Mañaneros'.

No obstant això, la distància d''El Programa de Ana Rosa' respecte als seus rivals és encara més àmplia durant les seves dues primeres hores. De 9h a 11h, 'Aruser@s' ha arrasat des de laSexta amb un 17,8% de share i 384.000 espectadors, mentre que l'espai d'Ana Rosa Quintana s'ha quedat en un 12,9%. Per tant, el format d'Alfonso Arús aconsegueix una distància en la seva franja de pràcticament cinc punts de quota de pantalla.

Per la seva banda, just després d''El Programa de Ana Rosa', 'Vamos a ver' ha liderat la seva franja amb un estupend 14,3% i 475.000 seguidors. El segon tram, 'Vamos a ver más', es manté en audiències amb un 11,4% i 757.000, davant 'La Ruleta de la Suerte' (23,7% i 1.738.000). No obstant això, just abans, 'La Mirada Crítica' continua sense funcionar en audiències amb un fluix 8% i 143.000 telespectadors.