Ana Rosa Quintana punxa en el seu retorn als matins i cau tercera en audiències

Segueixen les males notícies per a Ana Rosa Quintana en el tancament de la seva primera setmana als matins de Telecinco. Després de punxar a la tarda amb 'Tardear', la presentadora ha tornat als matins amb 'El Programa de Ana Rosa'. Tot i començar la setmana amb bones audiències, l'espai no ha trigat a caure, sent aquest divendres la tercera opció de la seva franja.

Recordem que, dilluns, 'El Programa de Ana Rosa' va començar la seva nova temporada liderant amb un estupend 15% de quota de pantalla i 398.000 televidents. En el seu segon dia, l'espai d'Ana Rosa Quintana va baixar només dues dècimes i va liderar la seva franja amb un estupend 14,8% de quota i 346.000 espectadors. Pel que fa al seu tercer dia d'emissió, 'El Programa de Ana Rosa' va baixar sis dècimes més fins al 14,2% de quota i 336.000 fidels. La baixada més important va ser dijous, quan va passar a ser quarta opció amb un 12,6% i 284.000.

D'aquesta manera, en el seu cinquè dia d'emissió, Ana Rosa Quintana ha pujat lleugerament, però segueix lluny del lideratge. I és que 'El Programa de Ana Rosa' des de Telecinco ha estat la tercera opció de la seva franja amb un 13% de quota de pantalla i 312.000 espectadors. Per tant, l'espai recupera quatre dècimes de share i 28.000 televidents respecte al dia anterior.

| Mediaset

En franja de coincidència, de 9h a 12:15h, el lideratge ha estat per a 'Espejo Público' amb Susanna Grisoo des d'Antena 3 amb un estupend 14,3% i 342.000 fidels. La segona opció amb un 13,7% i 329.000 ha estat per a laSexta, amb la seva oferta d'entreteniment d''Aruser@s' i informació amb 'Al Rojo Vivo'. Per tant, en aquesta ocasió, La 1 ha baixat a quarta posició darrere de 'El Programa de Ana Rosa' amb un 11,8% i 283.000 amb un primer tram de 'La Hora de La 1' juntament amb 'Mañaneros'.

Cal destacar que en la primera franja, de 8:55h a 11h, 'El Programa de Ana Rosa' ha estat en quarta posició amb gran distància respecte als seus competidors en marcar un 11,8%. El lideratge ha estat per a laSexta amb 'Aruser@s' (15,2%), gairebé empatat amb Antena 3 i 'Espejo Público' (15,1%). Per la seva banda, La 1 ha pujat a tercera posició gràcies a 'La Hora de La 1' amb un 13,3%.

Per la seva banda, 'Vamos a ver' ha tingut millor sort i ha pujat fins a liderar la seva franja amb un 15,3% i 504.000 seguidors. De fet, puja a un gran 18% en target comercial. El segon tram, de 'Vamos a ver más' baixa i torna a les seves audiències habituals amb un 10,1% i 680.000 fidels, davant de 'La Ruleta de la Suerte' (23,5% i 1.745.000). Finalment, 'La Mirada Crítica' ha punxat a primera hora del matí amb un 8,6% i 154.000 telespectadors.