Tamara Falcó revela a 'El Hormiguero' la veritat de per què no va patir l'apagada

L'apagada que va deixar sense llum milions de ciutadans a l'Espanya peninsular dilluns passat continua generant enrenou.A 'El Hormiguero', el succés es va convertir en protagonista inesperat de la nit de dijous.Hi va haver reaccions que van anar des de l'anècdota personal fins a l'anàlisi crític de la gestió del Govern.

Durant la tertúlia, Pablo Motos va obrir 'El Hormiguero' preguntant a Tamara Falcó si en els últims dies no havia protagonitzat alguna de les seves aventures extravagants. "No has anat al pol nord, aquestes coses que de sobte fas tu?", li va dir entre rialles. Al que Tamara Falcó, visiblement sorpresa, va replicar: "Et sembla poc haver viscut una apagada?", provocant riallades entre els seus companys de taula.

Tamara Falcó va explicar que el tall de llum la va sorprendre durant un rodatge en una casa de Madrid. Encara que en un principi la situació no va suposar un problema per a ella, l'anècdota es va tornar més complicada per al seu agent. "No va poder arribar el cotxe a recollir-me, em va portar el meu agent a casa i després la pobra sí que va tenir tres hores d'embús", va relatar en directe la col·laboradora de 'El Hormiguero'.

| Atresmedia

No obstant això, el to distès va canviar quan el debat va girar cap a la gestió de l'apagada per part del Govern. Cristina Pardo va ser taxativa en assenyalar els errors en la comunicació: "L'apagada és un desastre que ningú no pot qüestionar. Les primeres hores en què hi va haver un buit informatiu absolut va ser molt desconcertant i molt negatiu".

La periodista també va criticar la falta de claredat per part de les autoritats: "Els experts diuen que trigarà a saber què és el que ha passat. Però més aviat que tard ens hauran de dir si ha estat una avaria o un problema extern, aquesta és una informació important. El dubte que està sembrant el Govern em sembla desconcertant".

Nuria Roca, per la seva banda, va intentar aportar una visió més comprensiva, encara que sense deixar de banda l'escepticisme. "El que no poden dir és que si no se sap que no es tornarà a repetir. Potser sí", va dir.

La reflexió més crítica va venir de part de Juan del Val, qui va lamentar que fins i tot un problema tècnic com aquest acabi polititzant-se. "L'apagada és un altre exemple que la política ho contamina tot", va assegurar. "Renovables contra energia nuclear, el públic contra el privat, s'embolicaran, a donar voltes, i entren a contaminar-ho tot", va concloure el col·laborador.