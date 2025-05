Les paraules directes de Natalia Sánchez a Alain Hernández després de 'Sueños de Libertad'

'Sueños de Libertad' va viure fa més d'un mes una de les seves sortides més inesperades, alhora que doloroses. Jesús de la Reina, el malvat interpretat per Alain Hernández, va morir per un tret accidental. Ara, Natalia Sánchez, una altra de les protagonistes de 'Sueños de Libertad', ha enviat un missatge directe al seu antic company.

I és que, en la ficció, el seu personatge ha viscut positivament la mort de Jesús: "A Begoña li va trencar el cor i se sent alliberada". Des de la inesperada mort, el personatge de Natalia Sánchez a 'Sueños de Libertad' ha estat més lliure, encara que també s'ha trobat problemes per la custòdia de la seva filla Julia.

"Ara bé, parlant d'Alain Hernández, el trobo a faltar cada dia. Quan vaig a gravar i passo a prop del seu antic camerino, se'l troba a faltar. Però bé, aquestes coses passen", ha dit Natalia Sánchez en declaracions a Bluper.

| Atresmedia

"He anat acompanyant a Begoña en aquest procés. Es va convertir en un repte personal, que ella sortís d'aquesta relació tòxica, que pogués sortir amb la seva energia, amb la seva fortalesa, amb la seva força. La realitat és que la vida no li ho està posant fàcil, però jo crec que la vida no és el que et passa sinó el que fas amb el que et passa. En aquest cas, malgrat les adversitats que sent el meu personatge, lluita per sortir endavant", conclou l'actriu sobre la sortida del seu company.

No obstant això, també ha tingut temps per parlar de la relació del seu personatge amb el de Dani Tatay: "La relació d'Andrés i Begoña reflecteix que pot ser que hi hagi coses a la vida que semblen que s'acaben o que es distancien, però hi ha un amor de veritat. És un romanç que no ha pogut ser de forma oficial i que sembla que estarà sempre candent".

En audiències, malgrat la sortida d'Alain Hernández, 'Sueños de Libertad' ha continuat durant el mes d'abril sent la sèrie més vista amb un 13,2% i 1.163.000 seguidors. La ficció va ser líder imbatible un mes més, superant els seus competidors per +4,5 i +4,8 punts. 'Sueños de libertad' va superar cada dia els 2 milions d'espectadors únics.