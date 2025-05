No te la pots perdre: laSexta estrena avui la pel·lícula de 'Camera Café'

Aquest dilluns 27 de maig, laSexta estrena en obert "Camera Cafè, la pel·lícula", l’esperat salt al cinema de la icònica sèrie que va marcar tota una generació entre 2005 i 2009. Dirigida per Ernesto Sevilla i protagonitzada per Arturo Valls, la cinta recupera l’esperit surrealista i costumista de l’original. Tanmateix, expandeix el seu univers més enllà del mític racó de la màquina de cafè.

En aquesta nova aventura, Jesús Quesada (Arturo Valls), el mestre d’escaquejar-se, es converteix en el nou director de l’empresa després de la jubilació d’Antúnez (Luis Varela). La seva missió: evitar el tancament de la delegació espanyola en una absurda i delirant competició contra la seu portuguesa, liderada per la seva eterna rival, Victoria de la Vega (Ana Milán). El resultat és una comèdia que combina sàtira laboral, humor absurd i referències cinematogràfiques.

El repartiment original torna gairebé complet: Carlos Chamarro (Julián), Esperanza Pedreño (Cañizares), Carolina Cerezuela (Mónica), Álex O'Dogherty (Arturo), Marta Belenguer (Nacha), Esperanza Elipe (Marimar) i Joaquín Reyes (Richar), entre d’altres. A ells s’hi sumen noves incorporacions com Ingrid García-Jonsson, Javier Botet i el popular streamer Ibai Llanos, que interpreta Charlie, el fill de Quesada.

""Camera Cafè, la pel·lícula" és bàsicament una comèdia d’aventures basada en la sèrie que tots recordem", va comentar en el seu moment Ernesto Sevilla. "La intenció és tornar a aquell univers tan particular que tenia la tira còmica i descobrir alguna cosa més, per a la qual cosa la pel·lícula fa l’exercici d’imaginar com havia de ser la resta de l’oficina i veure aspectes de la vida dels personatges, sobretot del nostre protagonista, Jesús Quesada, que a la sèrie només s’apuntaven mitjançant línies de diàleg davant la màquina de cafè", va afegir.

D’aquesta manera, "Camera Cafè, la pel·lícula" s’enfrontarà a 'MasterChef' a La 1, que és líder de la nit de dilluns. En competència directa, Cuatro emetrà una nova entrega de 'Viajando con Chester' de Risto Mejide. Per la seva banda, Antena 3 apostarà per la sèrie turca 'Renacer', mentre Telecinco per la ficció 'La Favorita 1922'.