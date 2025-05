Gerra d'aigua freda per a Carlos d'Àustria per una absència important a 'La Promesa'

Ricard, personatge de Carlos d'Àustria, comparteix amb Pía el dolor que li causa l'absència del seu fill. Aquest dimarts 27 de maig a les 18:20h, els espectadors poden continuar gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock i María Castro.

Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', Manuel va trucar al quarteret de Valverde de la Jara i es va estranyar del que va escoltar, així que va decidir posar el cas del robatori en mans del sergent Burdina. Adriano va creure reconèixer el duc de Carvajal i Cifuentes i va recordar que feia negocis no gaire nets amb el comte de Monteverde. Lope va regalar a Vera la polsera d'esmeraldes de joieries Llop i aquesta el va interrogar per descobrir d'on l'havia tret.

Leocadia va entretenir Eugenia assegurant-li que tenia informació de Cruz, mentre Lorenzo li va posar droga en el liniment amb què li feien massatges a les cames. María Fernández es va colar a l'habitació del sacerdot i va trobar la carta d'amonestació que li havia enviat el bisbat. Curro va continuar sospitant de Jacobo i li va explicar a Pía que creia haver trobat el suposat mòbil que l'acusava com l'assassí de la seva germana Jana.

| RTVE

En audiències, durant el mes d'abril,'La Promesa' va promediar un 14% de quota i 1.018.000 seguidors. La sèrie, que va congregar 1,4M d'espectadors únics de mitjana, va liderar la seva franja en tots els seus capítols. A més, va ser l'opció més vista entre els joves de 13 a 24 anys i adults de 45 anys en endavant i també va liderar en catorze de les disset comunitats.

Què passarà al capítol de dimarts de 'La Promesa'?

Al nou capítol de 'La Promesa',Curro acudeix a Manuel per aclarir una mica la relació entre Jacobo i Esteban Monteclaro. Tot i que el que descobrirà no és el que esperava. Qui continua esperant que Santos torni és Ricard, personatge de Carlos d'Àustria, que comparteix amb Pía el dolor que li causa l'absència del seu fill.

L'absència de seny és el que Leocadia i Lorenzo volen que Eugenia pateixi, i no escatimaran mitjans per aconseguir-ho. No és nova per a Jacobo l'animadversió que sent Martina cap a Lisandro, però aprofundeix encara més en els sentiments de la seva promesa. Leocadia busca una suposada aliança entre els Luján i el duc de Carvajal i Cifuentes a través dels nadons de Catalina.