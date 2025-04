'Tardear' ataca l'estrena de 'La Família de la Tele' amb la incorporació de Terelu Campos

'Tardear' es reforça davant l'arribada de 'La Familia de la Tele'. La pròxima setmana aterra a les tardes de La 1 el nou programa amb l'equip de 'Sálvame', amb un programa dividit en dos blocs. El primer d'ells s'emetrà de 15:50h a 16:50h, atacant directament el primer tram de 'Tardear', que ha decidit reforçar els seus continguts.

D'aquesta manera, 'Tardear' ha anunciat que la pròxima setmana estarà al plató Terelu Campos. El programa no ha especificat el dia que hi acudirà, però sí que ha revelat que respondrà a totes les acusacions que s'han llançat contra ella. "Què ha de dir als nostres testimonis protegits? Són veritat els rumors que s'han dit sobre la col·laboradora? Vindrà disposada a plantar cara a Frank Blanco i Verónica Dulanto?", diu la promo.

Cal destacar que, des de la seva participació a 'Supervivientes', Terelu Campos s'ha convertit en la gran estrella de Telecinco. No obstant això, aquest protagonisme també ha tingut grans ombres. Una altra vegada han sortit a la llum les seves males formes i altivesa del passat amb els treballadors de televisió durant la seva època com a presentadora. Terelu Campos ja va respondre sobre tots aquests temes a 'De Viernes', negant tot el que s'ha dit, encara que ara ho tornarà a fer a 'Tardear'.

| Mediaset

Recordem que també s'ha rumorejat que Terelu Campos tornarà a presentar molt aviat a Telecinco. S'ha arribat a publicar que serà la substituta de Jorge Javier Vázquez al diari a l'estiu. A més, també ha sortit a la llum que podria presentar un nou format al setembre com a substitut de 'Tardear', una informació que Mediaset ha negat.

Per tant, Terelu Campos serà la gran aposta de Telecinco i 'Tardear' per atacar l'estrena de 'La Familia de la Tele'. Presentat per María Patiño, Aitor Albizua i Inés Hernand, amb la col·laboració de Belén Esteban, el dimarts 22 d'abril arribaran a La 1 amb un especial desfilada de carrosses.No serà fins al dimecres 23 quan s'emeti el programa amb normalitat des del plató.

| RTVE

Els col·laboradors de 'La Familia de la Tele' seran Lydia Lozano, Núria Marín, Víctor Sandoval, Kiko Matamoros, Carlota Corredera, Laura Fa, Chelo García-Cortés, Javier de Hoyos o Marta Riesco, entre d'altres. També hi haurà seccions amb diferents col·laboradors, com era habitual a 'Sálvame'.