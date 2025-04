Alba Carrillo carrega contra Telecinco pel que han fet amb Terelu Campos

Després del seu pas per 'Supervivientes', Terelu Campos segueix en el punt de mira. En el seu retorn a Espanya, la col·laboradora s'ha trobat amb alguns detractors que l'han assenyalat com una companya altiva i prepotent. Va ser Alessandro Lequio qui va obrir la veda, que ja acumula tot tipus d'opinions i testimonis que intenten esbrinar la veritat. Aquest diumenge, 'D Corazón' ha volgut aprofundir en aquest assumpte amb la dura opinió d'una de les seves col·laboradores: Alba Carrillo.

Algunes veus es van pronunciar a favor de Terelu Campos, qui abans del seu gran retorn a Telecinco va ser tertuliana de diversos programes de la cadena. "He compartit amb Terelu feina en aquest programa i a Mañaneros i amb mi ha estat afectuosa, propera i bona companya", la defensava Alberto Guzmán, taxativament. Una opinió amb la qual coincidia Gema Fernández, que assegurava que "la Terelu d'ara no té res a veure amb la d'abans".

| RTVE

Després de la seva intervenció, arribava el moment d'Alba Carrillo, que no ha dubtat a llançar un dard verinós a Telecinco. Cal destacar que la model va ser una de les cares més habituals del Mediaset de 'Sálvame', col·laborant i concursant en diversos programes de la cadena. No obstant això, la jove va tenir una sortida molt sonada i precipitada a causa de diversos desacords amb la direcció.

Per això, Alba Carrillo ha aprofitat el moment per estirar de les orelles a Terelu Campos. "El problema de Terelu ha estat marxar de RTVE, perquè quan te'n vas a alguns llocs, obres la caixa de Pandora" denunciava la model. "És un horror", seguia la tertuliana, fent referència als escàndols amb què s'alimenta la graella de Telecinco.

Si bé la model ha assegurat que no té cap problema amb la seva excompanya, també ha volgut compartir algunes experiències que ha viscut amb ella. "És una persona molt sensible i està feta per ser tractada com una princesa", comentava Alba Carrillo sobre els rumors de diva. "A tots ens maquillen amb esponges, però a Terelu li agrada que les maquilladores escalfen les seves mans, frotin una mica i li escampin la base amb els dits", explicava.