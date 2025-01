Ningú esperava l'anunci del productor de 'Tu Cara Me Suena' sobre la nova temporada

El retorn de 'Tu Cara Me Suena' està cada cop més a prop del prime time d'Antena 3. Tot i que encara queden al voltant de dos mesos per a l'estrena de la nova temporada, el talent show ja es prepara per començar les seves gravacions. A les portes de començar amb els rodatges, Tinet Rubira, productor de 'Tu Cara Me Suena', ha fet un anunci important sobre la nova edició.

Recordem que, el passat 17 de gener, Gestmusic, la productora del format, va anunciar que molt aviat obririen les llistes per apuntar-se de públic. No obstant això, no ha estat fins aquesta setmana quan s'ha oficialitzat l'anunci. "El pròxim dilluns 27 de gener obrim el formulari per assistir com a públic a 'Tu Cara Me Suena 12'", va compartir la factoria a través de les seves xarxes socials.

D'aquesta manera, citant aquest missatge, Tinet Rubira ha fet un anunci important per als seguidors de 'Tu Cara Me Suena'. "Aquesta edició ve carregadeta de sorpreses", ha compartit el productor.

| Atresmedia

Per tant, aquest anunci deixa clar que les gravacions de 'Tu Cara Me Suena' estan a tocar. L'any passat van començar a principis de març, aproximadament un mes abans de la seva estrena a Antena 3.

Cal destacar que l'exitós talent show comptarà previsiblement amb una incorporació al jurat després de la sortida de Carlos Latre, a l'espera de saber si podrà reincorporar-se Àngel Llàcer. No obstant això, tot apunta que Chenoa i Lolita sí que seguiran a la taula del jurat després de l'èxit de les anteriors temporades.

De moment tampoc es coneix el nom de cap concursant, tot i que el nivell està molt alt després de la victòria de David Bustamente. Recordem que Raoul Vázquez i Julia Medina van formar el podi de l'anterior temporada de 'Tu Cara Me Suena'.

Cal destacar que la final de 'Tu Cara Me Suena' va arrasar amb un gran 21,4% de share i 1.533.000 espectadors. El talent show, que va aconseguir 4,1M d'espectadors, va superar en 9,2 punts a 'De Viernes', el seu rival directe en la franja. A més, la final va ser l'entrega més vista de la temporada, que va mitjana un 19,7% i 1.672.000 seguidors, pujant al 20% entre els joves.