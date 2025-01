Comunicat d'Ángel Cristo JR sobre l'estat de salut d'Ana Herminia després de 'GH DÚO'

La salut d'Ana Herminia ha encès les alarmes entre els seus seguidors, especialment després del seu pas per 'GH DÚO'.Ángel Cristo JR ha expressat públicament la seva preocupació durant una recent intervenció a 'De Viernes'. El col·laborador va compartir detalls sobre el complicat moment que travessen com a família.

Ana Herminia, que pateix hipertensió, ha vist agreujada la seva condició des de la seva participació a 'GH DÚO'. Segons va explicar Ángel Cristo JR, la seva esposa va patir una crisi de salut el mateix dia que va ser expulsada de la casa de Guadalix. "Ella es troba malament, i el principal és la salut. Tant la seva com la de la seva filla, que també ho està passant una mica malament", va revelar, afegint que Ana Herminia ha decidit apartar-se temporalment de la televisió per centrar-se en la seva recuperació.

L'estat de Ana Herminia ha requerit atenció mèdica constant, segons va relatar el seu marit durant la seva aparició a 'GH DÚO: Límite 24 horas'. "Tenim visites dels metges totes les matinades i no li baixa. Porta 24 hores amb la tensió una mica més estable, però la seva tensió és emocional i té molts alts i baixos", va explicar.

| Mediaset

Ángel Cristo JR, visiblement afectat, va confessar penedir-se d'haver animat la seva esposa a participar en el reality, donat l'impacte negatiu que ha tingut en la seva salut. "No és cap joc el tema de la tensió d'Ana. Jo guardo un bon record del meu reality, però em penedeixo d'haver-la animat a ella, perquè li ha afectat moltíssim emocionalment", va admetre.

Durant el seu pas per 'GH DÚO', Ana Herminia va experimentar diverses crisis relacionades amb els seus problemes de salut. "Les seves tensions eren altes i fregaven el perillós. No dic que no estigués atesa, però tenia moltes tensions i a casa m'ha costat molt estabilitzar-la", explicava Ángel Cristo JR.

Al plató de 'De Viernes', diversos col·laboradors van opinar sobre l'estat d'Ana Herminia. María Jesús Ruiz va plantejar la possibilitat que pogués necessitar suport psicològic, encara que Ángel Cristo JR ho va descartar: "És una dona molt forta, però aquesta situació és diferent i està sobrepassada. Cal entendre-ho". Per la seva banda, Carmen Borrego li va enviar un missatge d'ànim: "Surt, no tinguis por, cal afrontar-ho".