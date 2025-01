'Crims' de Carles Porta torna a TV3: així és 'Palauet', el primer cas de la temporada

TV3 estrena aquest dilluns 27 de gener la nova temporada de 'Crims' de Carles Porta. Una nova tanda de vuit casos que pretenen deixar enganxats a les pantalles als espectadors del canal autonòmic. Casos que han implicat investigacions complexes, amb girs de guió i amb traïcions familiars.

En aquesta temporada de 'Crims' de Carles Porta també s'abordarà un cas de violència sexual a Barcelona amb dues de les víctimes, que explicaran el seu cas a cara descoberta. Alguns dels llocs on se centraran els nous capítols són Barcelona capital, el Vallès, el Montseny, Tarragona capital i Lleida.

El primer cas, titulat "Palauet", té com a protagonista a Carme Gallart, que va desaparèixer el 18 de juny de 2015. Veïna dels Pallaresos (Tarragona) havia quedat per dinar amb el seu amic Joan a Tarragona. A les 11h surt el bus de Pallaresos - Tarragona, però el conductor declara que Carmen no ha pujat a l'autobús.

| 3Cat

Diferents testimonis del poble declaren que Carmen els havia preguntat si la portarien a Tarragona, però cap d'ells podia. Quan la seva filla Mònica denuncia la seva desaparició apunta a dos sospitosos. Són José Luis Rodriguez, un amic amb qui s'envia missatges i que li va darrere, i Ramon Franch, un agent immobiliari ben posicionat a Tarragona amb qui té un litigi pendent per estafa.

Recordem que 'Crims' va emetre la seva quarta i última temporada al març i abril de 2023. Els sis episodis van ser tot un èxit, mediant un gran 24,2% de share i 541.000 espectadors. De fet, la seva estrena va assolir l'astronòmica xifra de 689.000 televidents juntament amb un 30,9% de quota. No obstant això, TV3 va emetre a la primavera la docuserie 'Tor', que va mediar un 19,2% de quota, 367.000 seguidors i gairebé 3 milions d'espectadors únics.

A la plataforma 3cat, 'Crims' acumula 25,3 milions de reproduccions des de la seva estrena. A més, a CatRàdio, on va néixer el format, és el programa d'àudio més reproduït a la carta de l'entorn digital des de principis de la temporada.