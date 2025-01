Àngel Llàcer confessa la pitjor notícia sobre el seu futur professional després de la seva malaltia

Àngel Llàcer va tornar aquest cap de setmana a 'Col·lapse' de Ricard Ustrell per parlar sobre el seu estat actual després d'haver afrontat una infecció bacteriana que gairebé li costa la vida. L'actor va recordar com, durant un viatge al Vietnam fa un any, va contreure una fascitis necrosant que va afectar alguns dels seus òrgans vitals i el va portar a ser ingressat a la UCI l'abril passat.

"El que noto molt és que he envellit, perquè d'ànims estic molt bé", explicava inicialment Àngel Llàcer a 'Col·lapse'.

"El passat, ja ha passat, tots en algun moment tots hem estat fregant l'altre costat, no cal que estiguem al límit d'un precipici. I malgrat estar a punt de morir, no tinc més ganes de viure, jo ja les tenia. Tinc més ganes d'estar amb els meus amics, que ara tinc temps perquè no treballo", afegia Àngel Llàcer.

| 3Cat

D'aquesta manera, ha deixat clara la seva situació actual, amb una mala notícia: "Torno a estar de baixa". Tot i que va demanar l'alta voluntària per gravar 'Soc i seré', el seu programa a TV3 que s'estrenarà el 2025, l'actor segueix amb la seva recuperació des de casa seva a la Garrotxa. "Només vaig estar 15 dies treballant i ja vaig començar a ranquejar", va parlar sobre la seva curta experiència laboral després del que va passar.

Àngel Llàcer va detallar el seu dia a dia, centrat en l'exercici, la rehabilitació i reptes com pujar una "muntanyeta", el que reflecteix el seu avanç progressiu. No obstant això, les tasques domèstiques també formen part d'aquest procés, com ell mateix va relatar amb humor. "No sé per què la van inventar tan avall! Poso la rentadora i ja està, aquí m'he quedat", va explicar mentre bromejava sobre com de difícil li resulta aixecar-se del terra després d'ajupir-se davant de l'electrodomèstic.

Després d'això, l'entrevista va fer un gir, ja que Àngel Llàcer va fer una proposta inesperada al públic de 'Col·lapse'. "Us agradaria que presentés un dia el programa?", va dir l'actor, que es va asseure breument a la cadira de presentador per entrevistar amb molt d'humor a Ricard Ustrell.