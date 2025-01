Ten emet per tercer any la preselecció de Finlàndia a Eurovisió: quan és?

Ten adquireix, un any més, els drets per emetre la final de 'UMK25', la preselecció oficial on Finlàndia triarà a el seu representant per al Festival d'Eurovisió 2025. L'esdeveniment serà retransmès en obert per Ten el pròxim dissabte 8 de febrer a les 20:00h. La final se celebrarà al Nokia Arena de Tampere, on l'equip del canal estarà present per viure l'esdeveniment en directe.

En aquesta edició, la cadena torna a col·laborar amb la televisió pública finlandesa YLE, consolidant una aliança que reforça la seva aposta pel fenomen d'Eurovisió a Espanya. A més, Ten repetirà com a membre del jurat internacional, un paper que ja va assumir el 2023 i 2024, gràcies al seu suport constant al festival i el seu impacte en la comunitat.

En aquesta emocionant vetllada, set artistes competiran per representar Finlàndia en el pròxim Festival d'Eurovisió, amb la retransmissió exclusiva a Espanya de la final a través de Ten.

Recordem que Ten va ser el primer canal a emetre una preselecció eurovisiva estrangera: l''Eesti Laul' 2022 d'Estònia. Des de llavors, el canal temàtic ha continuat la seva incursió eurovisiva amb l'emissió de preseleccions com l''Eurosong 2023' de Bèlgica. Això ha consolidat la seva posició com a referència per als fans d'Eurovisió a Espanya.

No obstant això, les audiències no acompanyen aquestes retransmissions a Ten. L'any passat, l'emissió d'aquesta mateixa preselecció de Finlàndia es va quedar en un pobre 0,34% i 38.000 seguidors en les seves més de dues hores d'emissió. Va estar molt per sota de la mitjana del canal en el dia, que va aconseguir un 0,9% de quota de pantalla.

Cal destacar que Ten va tancar 2024 amb la millor dada anual d'audiència de la seva història, amb una quota de l'1,291%. Aquest assoliment converteix la cadena temàtica en el canal de televisió en obert amb major creixement de l'any, amb un impressionant augment del 43,13% respecte a 2023. La franja de tarda ha estat clau en aquest èxit, impulsada per la combinació entre 'Caso Cerrado' i l'estrena de 'Ni que fuéramos'.