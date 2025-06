Netflix posa data a 'Dos Tombes', la seva nova minisèrie amb Kiti Mánver i Álvaro Morte

Netflix ha revelat la data d'estrena i les primeres imatges de 'Dos tombes'. Es tracta de la seva nova minisèrie de tres episodis protagonitzada per Kiti Mánver, Álvaro Morte i Hovik Keuchkerian. 'Dos tombes' serà l'última aposta de Netflix per a l'estiu, amb l'estrena programada pel proper 29 d'agost.

La minisèrie, creada per Agustín Martínez, es trasllada dos anys després de la desaparició de Verónica i Marta, dues amigues de 16 anys. En aquell moment es dona per tancat el cas per manca de proves i sospitosos.

L'àvia d'una de les dues joves, Isabel (Kiti Mánver), sense res a perdre, decideix dur a terme una investigació al marge de la llei. Isabel farà tot el que calgui per descobrir la veritat sobre el que va passar aquella nit. Tanmateix, el que comença com la recerca d'un culpable aviat es convertirà en una història de venjança.

| Netflix

Completen el repartiment de 'Dos tombes' Nadia Vilaplana ('Viatge de fi de curs: Mallorca'), Joan Solé ('Tots els noms de Déu'), Zoe Arnao ('Les nenes'), Nonna Cardoner ('Camí a la llibertat'), Carlos Scholz ('La vida breu'). A més, compta amb la col·laboració especial de Salva Reina ('El 47').

"Dos tombes és la història de venjança d'un personatge que poques vegades protagonitza una ficció i que només podia trobar el seu lloc en un lloc com Netflix: una àvia disposada a tot per fer justícia per la pèrdua de la seva neta. Un thriller carregat d'emocions i girs en què Kiti Mánver, Álvaro Morte i Hovik Keuchkerian donen vida a uns personatges que he gaudit especialment escrivint-los", explica Agustín Martínez.

Produïda per Sábado Películas (Casa en flames, A muerte, Boig per ella) amb Toni Carrizosa i Verónica Vila-San-Juan com a productors executius juntament amb Kike Maíllo, guanyador d'un premi Goya, qui també s'encarrega de la direcció de la minisèrie. Creada per Agustín Martínez, amb guions de Jorge Díaz i Antonio Mercero, autors del col·lectiu Carmen Mola.

La propera estrena de Netflix: 'Olympo'

| Netflix

Recordem que, el proper 20 de juny, Netflix ha revelat la data d'estrena de 'Olympo', la seva esperada sèrie juvenil. 'Olympo' està protagonitzada per Clara Galle, Nira Osahia, Agustín Della Corte, Nuno Gallego i María Romanillos. La sèrie s'endinsarà en les aventures esportives, sentimentals i vitals d'un grup de joves esportistes d'elit.

Amaia (Clara Galle) és la capitana de la selecció nacional de natació artística, una noia autoexigent i que no es permet errors. Però quan Núria (María Romanillos), la seva millor amiga i companya d'equip, la supera per primera vegada, Amaia s'adona que alguns esportistes estan millorant el seu rendiment de manera inexplicable... Després d'anys de posar el seu cos al límit i sacrificar la seva vida per l'esport, s'enfronten al dilema: fins on estan disposats a arribar?