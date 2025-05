Netflix posa data d'estrena i llança les primeres imatges de 'El Refugi Atòmic'

Netflix ha llançat un nou avançament de 'El Refugi Atòmic', la nova sèrie creada per Álex Pina i Esther Martínez Lobato. Dels creadors de 'La Casa de Papel', 'Berlín' i 'Sky Rojo', es tracta de la nova gran aposta de ficció de Netflix a Espanya. 'El Refugi Atòmic', per tant, s'estrenarà a nivell global els vuit capítols el proper 19 de setembre.

En un búnquer de luxe dissenyat per resistir qualsevol catàstrofe imaginable, un grup de multimilionaris es veu forçat a conviure després de tancar-se davant l'amenaça d'un conflicte global sense precedents. Kimera Underground Park es convertirà així en un escenari claustrofòbic per a dues famílies marcades per una ferida del passat. Aquest és l'inici de 'El Refugi Atòmic' a Netflix.

Aïllats sota terra i sense possibilitat de fugir, donen via lliure a unes personalitats carregades d'àcid sulfúric, destapant els seus secrets més inconfessables. Però també sorgeixen les aliances més inesperades. Una radiografia emocional excessiva i sorprenent d'uns multimilionaris vivint en un forat d'or.

Els habitants d'aquest refugi estan interpretats per Miren Ibarguren ('Todos mienten'), Joaquín Furriel ('El reino'), Natalia Verbeke ('Ana Tramel. El juego'), Carlos Santos ('El hombre de las mil caras'), Montse Guallar ('Sé quién eres'), Pau Simón, Alicia Falcó ('Las buenas compañías'), Agustina Bisio, i Álex Villazán ('Alma'), entre d'altres.

Aquesta nova producció de Vancouver Media per a Netflix és una creació d'Álex Pina i Esther Martínez Lobato. La direcció va a càrrec de Jesús Colmenar, David Barrocal i Jose Manuel Cravioto. El guió està signat per Álex Pina, Esther Martínez Lobato, David Barrocal, David Oliva, Lorena G. Maldonado i Humberto Ortega. I del disseny visual se n'ha encarregat Migue Amoedo.

La propera estrena de Netflix: 'Olympo'

Recordem que, el proper 20 de juny, Netflix ha revelat la data d'estrena de 'Olympo', la seva esperada sèrie juvenil. 'Olympo' està protagonitzada per Clara Galle ('Ni una més'), Nira Osahia, Agustín Della Corte ("La sociedad de la nieve"), Nuno Gallego ('Élite') i María Romanillos ('Paraíso'). La sèrie s'endinsarà en les aventures esportives, sentimentals i vitals d'un grup de joves esportistes d'elit.

Amaia (Clara Galle) és la capitana de la selecció nacional de natació artística, una noia autoexigent i que no es permet errors. Però quan Núria (María Romanillos), la seva millor amiga i companya d'equip, la supera per primera vegada, Amaia s'adona que alguns esportistes estan millorant el seu rendiment de manera inexplicable... Després d'anys de posar el seu cos al límit i sacrificar la seva vida per l'esport, s'enfronten al dilema: fins on estan disposats a arribar?