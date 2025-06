Telecinco cancel·la avui diumenge l'emissió de 'Socialité' i ja té substitut

Males notícies per als seguidors de 'Socialité', que es queden sense una nova entrega aquest diumenge 1 de juny. Els espectadors que connectin amb Telecinco a les 13.20h, horari habitual del programa, no hi trobaran María Verdoy i Antonio Santana. En el seu lloc, Telecinco emetrà la prèvia del Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1.

Per cinquè any consecutiu, els aficionats poden seguir en directe i de manera gratuïta una de les cites més esperades del calendari: la cursa al Circuit de Barcelona-Catalunya. L'esdeveniment es pot gaudir íntegrament a Telecinco, des de els entrenaments, que s'han emès a Be Mad i Telecinco, fins a la cursa d'aquest diumenge.

Es tracta del novè gran premi del Campionat del Món, en una temporada en què Carlos Sainz i Fernando Alonso intenten remuntar posicions després de les primeres curses. En la classificació general, l'australià Oscar Piastri lidera actualment la taula i els pilots espanyols ocupen la dotzena i la divuitena plaça, respectivament.

Per tant, per un dia, Telecinco aixeca de la seva programació 'Socialité'. A les 14h, després de les reposicions de 'Got Talent All Stars', començarà la prèvia del Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1, i a les 15h, serà la cursa. Per tant, Telecinco tampoc emetrà l'edició del migdia d'Informatius Telecinco amb María Casado, mentre que 'Fiesta' retardarà la seva emissió a les 17h, com ja ha passat dissabte.

Aquest dissabte, la sessió de classificació es va conformar amb un 8,1% de share i 720.000 espectadors a la tarda, sent la tercera opció de la seva franja. Prèviament, al matí, els entrenaments lliures van marcar un pobre 5% i tan sols 180.000 seguidors. Amb aquests resultats, Telecinco va ser tercera en el dia amb un 7,3% de quota, tot i que 'Socialité' (7,5% i 492.000) tampoc va ajudar al resultat.

Cal destacar que aquest esdeveniment també està sent emès per TV3, que sí que emet el Telenotícies, avançant la seva emissió a les 14h. L'any passat, però, diumenge, el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 va aconseguir un bon 13,7% i 1.361.000 espectadors a Telecinco.