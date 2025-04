Netflix posa data d'estrena a la segona temporada de l'esperada 'Dimecres'

Netflix ha llançat l'avançament i les primeres imatges de la segona temporada de 'Miércoles'. A més, ha revelat que la segona temporada es dividirà en dues parts: estrenarà la part 1 el 6 d'agost de 2025, seguida de la part 2 el 3 de setembre de 2025. Per tant, queden poc més de tres mesos per gaudir dels nous capítols de 'Miércoles' a Netflix.

En aquests nous capítols, Miércoles Addams (Jenna Ortega), torna a rondar els passadissos gòtics de l'Acadèmia Nevermore, on l'esperen nous enemics i problemes. La protagonista haurà de lidiar amb la seva família, amics i vells adversaris, cosa que l'arrossegarà a un altre any de caos deliciosament fosc i excèntric. Armada amb el seu característic enginy afilat i el seu encant impertorbable, Miércoles es veu embolicada en un nou esgarrifós misteri sobrenatural.

D'aquesta manera, Jenna Ortega protagonitzarà la segona temporada de 'Miércoles' com a detectiu a temps parcial. Serà autora de misteri a temps parcial i marginada a temps complet. Emma Myers (Enid Sinclair), Joy Sunday (Bianca Barclay), Moosa Mostafa (Eugene), Georgie Farmer (Ajax) i Victor Dorobantu (Cosa) també tornaran en la segona temporada.

Miércoles: Temporada 2 | Avance oficial | Netflix

Per la seva banda, Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams), Luis Guzmán (Gómez Addams), Isaac Ordonez (Pugsley Addams) i Luyanda Unati Lewis-Nyawo (subdelegada Ritchie Santiago) es convertiran en personatges regulars en aquesta nova temporada. Per la seva banda, Jamie McShane (Sheriff Donovan Galpin) i Fred Armisen (Fétido Addams) també tornaran com a estrelles convidades.

Recordem que el rodatge de 'Miércoles', que en la primera temporada va tenir lloc a Romania, es va traslladar aquesta vegada a Irlanda. La decisió va estar motivada per el notable increment de turistes en les localitzacions de la temporada anterior. Això va portar l'equip a explorar nous paisatges per donar vida a l'univers de 'Miércoles'.

L'inquietant món de 'Miércoles' prové de Tim Burton, que continuarà en el seu rol com a director i productor executiu en la segona temporada.Paco Cabezas ('La Novia Gitana') i Angela Robinson també dirigiran episodis en aquesta nova entrega. Els creadors i showrunners Al Gough i Miles Millar són productors executius de Miércoles juntament amb la resta de productors executius Steve Stark, Andrew Mittman, Tommy Harper, Karen Richards, Kayla Alpert, Jonathan Glickman, Gail Berman i Meredith Averill.