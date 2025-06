Jordi Hurtado abandona 'Saber i Guanyar' els caps de setmana i ja té substitut

'Saber i guanyar', el mític concurs de La 2, afronta una nova etapa amb un relleu significatiu en el seu presentador. Jordi Hurtado deixarà de presentar l'edició de cap de setmana per centrar-se exclusivament en les emissions de dilluns a divendres. La mesura, que no suposa la retirada del format ni del presentador, arriba després de més de dues dècades d'emissió ininterrompuda.

El mateix Jordi Hurtado ha explicat els motius d'aquesta decisió, al·ludint a l'exigència del ritme de gravacions i al desig de dedicar més temps a la seva vida personal. D'aquesta manera, la responsabilitat de prendre el relleu al 'Saber i guanyar' dels caps de setmana recau en Rodrigo Vázquez. Es tracta d'una cara familiar per a l'audiència de TVE, especialment per la seva tasca com a presentador a 'El Cazador'.

D'aquesta manera, Jordi Hurtado no ha escatimat en elogis cap al seu successor: "Jo ja he vist que és un gran professional de televisió pública. Domina molt bé l'entreteniment, l'espai, la comunicació i, sobretot, el gènere del concurs. A més, estarà en un programa ja consolidat".

| RTVE

Rodrigo Vázquez, per la seva banda, assumeix el repte amb entusiasme i respecte pel llegat que rep: "Estic il·lusionat. Volia donar les gràcies a l'equip perquè això no és fàcil que s'hagi mantingut en secret. És una responsabilitat pel que representa 'Saber i guanyar', tant dins com fora de les nostres fronteres. Fer aquest petit màster i poder aprendre de Jordi Hurtado és tot un luxe".

Tanmateix, l'estrena de Rodrigo Vázquez a 'Saber i guanyar' no serà immediata. El seu debut s'ha programat per al setembre, coincidint amb l'inici de la nova temporada televisiva. Fins aleshores, La 2 continuarà emetent entregues ja gravades amb Jordi Hurtado. Aquesta planificació permetrà, a més, que Rodrigo Vázquez no coincideixi simultàniament en antena amb 'El Cazador', els episodis inèdits del qual finalitzaran al juny a La 2.

A més del canvi de presentador, el programa prepara una important renovació visual. Després de 28 anys en emissió i més d'una dècada amb el mateix decorat, 'Saber i guanyar' estrenarà plató i nova imatge gràfica. Des de TVE assenyalen que es tractarà d'un espai "més lluminós" i adaptat als temps, tot i que sense perdre l'estil acollidor que ha fet del concurs un referent a la televisió espanyola.