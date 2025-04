Netflix llança el primer tràiler de 'Llegat', la nova sèrie de José Coronado

Netflix llança el tràiler oficial i noves imatges de 'Legado', la seva nova sèrie protagonitzada per José Coronado. L'actor es posa a la pell de Federico Seligman, un magnat de la comunicació i els negocis i pare de quatre fills. Es tracta d'una nova sèrie de Netflix creada per Carlos Montero, Pablo Alén i Breixo Corral que s'estrenarà a nivell global el pròxim 16 de maig.

Belén Cuesta ('La casa de papel'), Diego Martín ('Élite'), Natalia Huarte ('Amar es para siempre') i María Morera ('Libertad') donen vida a Yolanda, Andrés, Guadalupe i Lara respectivament. Són els fills de Federico Seligman (José Coronado) i hereus de l'imperi mediàtic al qual ha dedicat tota la seva vida.

En 'Legado', Federico ha de retirar-se de les seves empreses de comunicació per recuperar-se d'una malaltia que el té dos anys al marge. A la seva tornada, descobrirà que els seus fills s'han convertit en uns desconeguts i estan portant els negocis per un rumb que ell detesta. D'aquesta manera, farà l'inimaginable perquè no destrossin el seu llegat.

Negocis en joc, una família lluny de ser perfecta, relacions sentimentals, triangles amorosos i connexions governamentals. També una entrevista molt controvertida, i la pregunta més important: fins on estàs disposat a arribar per protegir el teu llegat?

Completen el repartiment Susi Sánchez ("Cinco lobitos"), Mireia Portas ("Loco por ella"), Gustavo Salmerón ('Asfalto') i Nico Romero ('La fortuna'). Així com Iván Pellicer ('Sagrada Familia'), Salva Reina ("El 47") i Lucas Nabor ('Culpa mía').

Legado (EN ESPAÑOL) | Tráiler oficial | Netflix España

'Legado' és una nova sèrie de El Desorden Crea per a Netflix. Una creació de Carlos Montero ('Respira', 'Élite'), Pablo Alén ("Mari(dos)", "Tres Bodas de Más") i Breixo Corral ("Mari(dos)", "Tres Bodas de Más"), que han escrit a més els 8 episodis amb què compta la sèrie. Aquests han estat dirigits per Eduardo Chapero-Jackson ('Élite', 'Sky Rojo') i Carlota Pereda ('Cerdita', 'Todas las veces que nos enamoramos').

Netflix ha posat data d'estrena a 'Miércoles'

Una altra de les esperades sèries que arribaran molt aviat a Netflix és 'Miércoles'. La plataforma ha revelat que la segona temporada es dividirà en dues parts: part 1 el 6 d'agost de 2025 i part 2 el 3 de setembre de 2025.

En aquests nous capítols, Miércoles Addams (Jenna Ortega), torna a rondar els passadissos gòtics de l'Acadèmia Nevermore, on l'esperen nous enemics i problemes. La protagonista haurà de lidiar amb la seva família, amics i vells adversaris, cosa que l'arrossegarà a un altre any de caos deliciosament fosc i excèntric. Armada amb el seu característic enginy afilat i el seu encant impertorbable, Miércoles es veu embolicada en un nou esgarrifós misteri sobrenatural.