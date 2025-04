Netflix posa data d'estrena a 'Olympo', la seva nova sèrie juvenil relleu d''Élite'

Netflix ha revelat la data d'estrena de 'Olympo', la seva esperada sèrie juvenil. Després del final de 'Élite', la plataforma va començar la producció d'aquesta nova ficció, que també ha llançat el seu tràiler. 'Olympo' és la nova gran aposta de Netflix en el terreny juvenil, amb la seva estrena a nivell mundial el pròxim 20 de juny.

'Olympo' està protagonitzada per Clara Galle ('Ni una més'), Nira Osahia, Agustín Della Corte ("La societat de la neu"), Nuno Gallego ('Élite') i María Romanillos ('Paraíso'). La sèrie s'endinsarà en les aventures esportives, sentimentals i vitals d'un grup de joves esportistes d'elit. Aquests hauran de posar a prova fins on estan disposats a arribar per aconseguir les seves metes.

| Netflix

D'aquesta manera, al CAR Pirineus entrenen els millors atletes del país, com Amaia (Clara Galle). És la capitana de la selecció nacional de natació artística, una noia autoexigent i que no es permet errors. Però quan Núria (María Romanillos), la seva millor amiga i companya d'equip, la supera per primera vegada, Amaia s'adona que alguns esportistes estan millorant el seu rendiment de manera inexplicable...

Després d'anys de posar el seu cos al límit i sacrificar la seva vida per l'esport, s'enfronten al dilema: fins on estan disposats a arribar?

Olympo | Anuncio del estreno | Netflix España

'Olympo' és una sèrie creada per Jan Matheu, Laia Foguet i Ibai Abad. Està produïda per Zeta Studios i dirigida per Marçal Forès, Daniel Barone, Ibai Abad i Ana Vázquez.

Abans arribarà 'Legado' a Netflix

Abans d''Olympo', Netflix estrenarà el pròxim 16 de maig 'Legado', la seva nova sèrie protagonitzada per José Coronado. L'actor es posa en la pell de Federico Seligman, un magnat de la comunicació i els negocis i pare de quatre fills. Belén Cuesta ('La casa de papel'), Diego Martín ('Élite'), Natalia Huarte ('Amar es para siempre') i María Morera ('Libertad') donen vida a Yolanda, Andrés, Guadalupe i Lara respectivament.

A 'Legado', Federico ha de retirar-se de les seves empreses de comunicació per recuperar-se d'una malaltia que el té dos anys al marge. Al seu retorn, descobrirà que els seus fills s'han convertit en uns desconeguts i estan portant els negocis per un rumb que ell detesta. D'aquesta manera, farà l'inimaginable perquè no destrossin el seu llegat.