'Els Gipsy Kings' tanquen temporada a Cuatro amb el gran anunci de la Rebe

'Los Gipsy Kings' conclouen una nova temporada a Cuatro i ho faran per tot el que val aquest dimecres 28 de maig. Al final de la darrera entrega del format, la Rebe anunciarà que guarda un secret els detalls del qual desvetllarà l'endemà en exclusiva a Mitele, dijous a les 12:00h. Aquest serà el punt de partida d'un nou format que donarà continuïtat a les seves aventures a la plataforma digital de Mediaset.

Després de vuit temporades en antena i a falta de la seva darrera emissió de la temporada, 'Los Gipsy Kings' superen per un punt el seu competidor en la seva franja d'emissió amb una mitjana de 5,6% de share i 477.000 espectadors. El programa creix en target comercial fins al 6,6%. A més, aconsegueix cridar l'atenció entre els joves de 13-24 anys (8,5%) i en adults de 25-44 anys (9,7%).

En el tancament de la temporada de 'Los Gipsy Kings', els Jiménez conclouran la seva aventura mexicana a lo gran. La família s'enfrontarà a uns jocs a la platja i tindrà l'oportunitat de tastar l'autèntic menjar de Mèxic. A més, des d'un veler s'acostaran a les faunes marines més impressionants.

| Mediaset

Per la seva banda, els Fernández Navarro viuran un gir de guió inesperat a la festa organitzada per Joaquín per desvetllar la identitat del seu hereu. En aquesta trobada hi seran tots els principals protagonistes d'aquesta família i parlaran sobre el repartiment: "Jo no reparteixo el que em toqui", assegura la Mari. Finalment, el patriarca dels Fernández Navarro rep una completament inesperada trucada des de Barcelona: "S'estan dient per aquí coses de tu, diuen que tens un germà".

Finalment, els Maya veuran somriure de nou a Salvadora, que gaudirà com mai de la seva família en la presentació de la petita Reyitas. Tanmateix, patirà una gran davallada en recordar l'absència del seu marit, un moment que fa plorar també la Reyes. "Si no hi és el papa també és important que hi siguis tu", diu la família unida.

Amb aquesta entrega, 'Los Gipsy Kings' tanquen la seva nova temporada a Cuatro. De moment és una incògnita si el format serà renovat o si aquest és el seu tancament definitiu.