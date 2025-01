Netflix anuncia la notícia més esperada sobre la segona temporada de 'Berlín'

Netflix ha anunciat l'inici de rodatge de la segona temporada de 'Berlín'. L'spin-off de 'La casa de papel' actualment continua en el Top 10 de les sèries en parla no anglesa més vistes de la història de la plataforma. És per això que Netflix ha decidit seguir apostant per 'Berlín', que tornarà amb nous episodis.

Pedro Alonso es torna a posar en la pell de l'icònic Berlín i juntament amb ell torna tota la seva banda. Es mantenen Michelle Jenner ('Isabel') que interpreta a Keila, una eminència en enginyeria electrònica; Tristán Ulloa ('El caso Asunta') és Damián, un catedràtic filantrop i confident de Berlín; Begoña Vargas ('Bienvenidos a Edén') és Cameron, una kamikaze que viu sempre al límit; Julio Peña Fernández ("A través de mi ventana") interpreta a Roi, el fidel escuder de Berlín; i Joel Sánchez dona vida a Bruce, l'implacable home d'acció en la banda.

| Netflix

La trama d'aquesta segona temporada de 'Berlín' es trasllada a Espanya i el nou cop tindrà lloc a Sevilla. Allà, Berlín i la seva banda es trobaran amb nous personatges com Candela, una dona sevillana imprevisible i temperamental interpretada per Inma Cuesta ('Aguila Roja'). També amb l'excèntric i hedonista duc de Màlaga Álvaro Hermoso de Medina, interpretat per José Luis García-Pérez (Honor); i la seva misteriosa i refinada esposa la duquessa de Màlaga Genoveva Dante, a la qual dona vida Marta Nieto (Madre).

D'aquesta manera, el rodatge d'aquesta segona temporada es desenvoluparà durant diversos mesos entre Madrid, Sevilla, Sant Sebastià i altres localitats d'Espanya. Tenint en compte que acaba d'arrencar el rodatge, tot apunta que 'Berlín' no arribarà fins a finals de 2025 o fins i tot el 2026.

Recordem que, en la seva estrena, la primera temporada de 'Berlín' va ser la sèrie més vista globalment i va arribar al Top 10 en 91 països.La sèrie continua en el Top 10 de les sèries en parla no anglesa més vistes de la història a Netflix.

'Berlín' està creada per Álex Pina ('La casa de papel', 'Sky Rojo') i Esther Martínez Lobato ('La casa de papel', 'Sky Rojo'). Els vuit episodis estan escrits per ells mateixos juntament amb David Barrocal, Lorena G. Maldonado i Itziar San Juan i estaran dirigits per Albert Pintó, ('Nowhere'), David Barrocal ('El refugio atómico') i Jose Manuel Cravioto ('Diablero').