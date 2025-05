Netflix cancel·la 'Manual per a senyoretes' malgrat el seu èxit i un 'continuarà'

Males notícies per als recents seguidors de 'Manual para señoritas'. La sèrie d'època en clau d'humor de Bambú Producciones no comptarà amb una segona temporada malgrat l'èxit que ha tingut a la plataforma de streaming. Aquesta cancel·lació arriba just en un moment exitós per a la productora amb 'Valle Salvaje' i 'La Promesa'. També amb 'La Favorita 1922' que es manté a Telecinco amb la seva segona temporada.

'Manual para señoritas' està ambientat al Madrid de 1880, on Elena Bianda és la dama de companyia més sol·licitada de tota la ciutat. Malgrat la seva joventut, ja són més de 20 les dames que sota la seva tutela han tingut un festeig i cortesia decents. El seu èxit radica en ser rígida en moralitat amb les seves famílies i sensible a les preocupacions de les dames.

Un complicat equilibri que Elena maneja a la perfecció. Ha nascut per a això: veure-les passar amb èxit per l'altar és, senzillament, tota la seva vida. Tot això canvia quan arriba a casa dels Mencía i ha de fer-se càrrec de tres germanes.

Recordem que la sèrie estava protagonitzada per Nadia de Santiago ('Las chicas del cable', 'El tiempo que te doy'), Álvaro Mel ('Un cuento perfecto', 'La Fortuna'). Isa Montalbán('HollyBlood') i Zoe Bonafonte ('El 47', 'El secreto del orfebre'). Completen el repartiment de la sèrie Iratxe Emparán, Tristán Ulloa, Carloto Cotta, Paula Usero, Candela Pradas, María Barranco, Itziar Manero, María Caballero o Gracia Olayo, entre molts altres.

| Netflix

Lamentablement, no veurem com continua la història d'Elena Bianda, ja que Netflix ha cancel·lat 'Manual para señoritas' malgrat la seva bona acollida, el final obert amb un "continuarà" i el sòlid suport dels seus seguidors a les xarxes socials. Molts esperaven una segona temporada, però finalment no serà així. La raó, segons avança El Confidencial, no és més que les retallades pressupostàries que estan afectant la plataforma.

Cal destacar que la cancel·lació de 'Manual para Señoritas' no és un cas aïllat. Netflix travessa un procés de reestructuració financera que ha impactat en diverses produccions internacionals. En un principi havien planejat continuar amb la sèrie una segona temporada, tanmateix, s'ha decidit no renovar el format.

Segons informes recents, Netflix està prioritzant projectes de baix cost i rendibilitat ràpida, reduint la seva inversió en sèries d'època i drames històrics pel seu alt pressupost en producció i vestuari.