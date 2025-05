RTVE anuncia capítols i pressupost de la segona temporada de 'Valle Salvaje'

Els serials 'Valle Salvaje' i 'La Promesa' són una de les grans apostes de Televisió Espanyola dia a dia. En un intent de recuperar aquelles tardes de te i sobretaula, La 1 aconsegueix cada dia unes estupendes dades d'audiència. Ahir mateix 'La Promesa' va liderar la seva franja des de La 1 amb un 15% i 1.040.000. Just abans, 'Valle Salvaje' va pujar en audiències a un 10,6% de share i 796.000 espectadors.

La darrera sèrie esmentada, va arribar després a la cadena pública, però s'ha anat consolidant dia a dia malgrat els canvis d'audiència. És més, ja va per la seva segona temporada que va vent en popa i a tota vela. Recordem que 'Valle Salvaje' ens trasllada a 1763, on Adriana Salcedo de la Cruz ha de deixar la Vila de Madrid i viatjar al nord d'Espanya per complir amb el seu compromís de matrimoni. La seva vida canviarà per sempre en conèixer el veritable amor, la traïció i posarà la seva vida en perill quan intenti descobrir la veritat sobre la mort del seu pare.

Com hem dit, la sèrie d'època manté dia a dia els seus més fidels espectadors per la seva trama. Per això, molts voldran saber quants capítols té aquesta segona temporada. Per la seva fortuna, això ja es coneix així com el pressupost de cadascun dels capítols. Ha estat El Independiente qui ho ha desvetllat, prèvia consulta al Portal de Transparència de RTVE.

| RTVE

Segons aquestes informacions, cada episodi de la sèrie ronda els 33.333 euros per entrega. La primera temporada de 'Valle Salvaje' va costar 6 milions, que va constar de 120 episodis, emesos des de setembre de 2024 fins a març de 2025. La segona temporada comptarà amb altres 120 capítols, sumant un total de 240 entregues.

Si tot segueix segons el previst, La 1 emetrà aquesta setmana el capítol 168, per la qual cosa encara en quedaran 72 per veure. Amb el Tour de França i la Volta Ciclista interrompent l'emissió durant l'estiu, la sèrie diària s'estendrà, com a mínim, fins a setembre de 2025, coincidint amb el seu primer aniversari en pantalla.

Per ara es desconeix si existirà una tercera temporada, ja que continua la gravació de la segona. El que sí que se sap és que el serial, que també està en Netflix, no fa que RTVE rebi cap ingrés per part de la plataforma. Els guanys, en aquest cas, se'ls emporta la seva productora, StudioCanal, que sí que contribueix al pressupost.

| RTVE

Per la seva banda, cada capítol de 'La Promesa' ronda els 70.000 euros. És a dir, més del doble que un de 'Valle Salvaje'. En aquest cas, RTVE sí que rep diners per l'emissió de la reeixida sèrie en Netflix on ara mateix hi ha 71 capítols disponibles. Una quantitat de 484.000 euros per l'emissió posterior a la plataforma de streaming. 'La Promesa' té assegurada la seva emissió a La 1 de TVE fins a desembre de 2025, quan assolirà les 741 entregues, garantint així la seva continuïtat fins a finals d'aquest any.