Cop per a Ferit després d'una tràgica pèrdua que dona un gir de 180° a 'Una nova vida'

El destí ha colpejat amb duresa els Korhan a 'Una nueva vida'.La setmana passada, el capítol va finalitzar amb la fugida de Suna del seu casament juntament amb Abidin, Ferit i Seyran. Aquests s'han refugiat en un bosc, al qual van acudir per sorpresa Fuat i Asuman, vivint un moment emotiu que acabaria tenyit de tragèdia.

La trobada a 'Una nueva vida' va ser tan inesperada com commovedora. Fuat, visiblement alleujat en veure el seu germà sa i estalvi, li va portar provisions i diners per a la seva fugida, però també va compartir un sincer consell. Va creure que era el moment d'allunyar-se definitivament i construir una nova vida juntament amb Seyran.

En una conversa a soles, els germans van obrir els seus cors. Fuat va advertir a Ferit que la seva mare coneixia el seu parador i que tant l'avi com Kazim pressionaven per forçar matrimonis convenients. Ferit, profundament agraït, no va amagar la seva emoció i, entre llàgrimes, va confessar quant estimava el seu germà, segellant el seu comiat amb una abraçada que cap dels dos oblidaria.

| Atresmedia

No obstant això, després d'aquell emotiu adeu, va ocórrer l'inesperat a 'Una nueva vida'. Mentre tornaven a casa, Fuat i Asuman van patir un greu accident de trànsit. La notícia no va trigar a arribar a la resta de la família, que va córrer a l'hospital presa de l'angoixa.

Ferit, encara amb l'eco de la seva última conversa ressonant en la seva ment, es va afanyar cap a l'hospital, només per enfrontar-se a la pitjor de les notícies: Fuat no havia sobreviscut. El dolor va ser insuportable per al protagonista de 'Una nueva vida'. Ferit, trencat per la culpa i la tristesa, no va poder evitar pensar que tot havia estat conseqüència de la seva pròpia situació.

Al seu costat, Seyran no es va apartar ni un instant, donant-li tot el suport en el moment més fosc de la seva vida. La pèrdua de Fuat deixa una ferida inesborrable en els Korhan, un buit impossible d'omplir que marcarà per sempre el curs de les seves vides.

En el pròxim capítol, veurem com afronta el dolor Ferit i el que suposa per a la seva vida, que estava a punt de canviar per sempre. En audiències, la sèrie turca 'Una nueva vida' s'ha mantingut aquest 27 d'abril en un 10% i 986.000 seguidors a Antena 3.