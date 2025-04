Netflix descarta la temporada final de 'Heartstopper' i revela com tancarà la sèrie

Netflix ha confirmat el final de 'Heartstopper', l'entranyable sèrie que va conquerir milions d'espectadors arreu del món. No obstant això, no ho farà amb una temporada final, sinó amb una pel·lícula. El rodatge començarà a l'estiu, per la qual cosa previsiblement la seva estrena no serà fins a finals d'any o fins i tot el 2026.

Aquesta última entrega serà el final de la història de Nick, Charlie i el seu grup d'amics, i es basarà en el sisè volum, encara inèdit, de les novel·les gràfiques creades per Alice Oseman. Per tant, després de tres temporades plenes de tendresa, autenticitat i representació LGBTQ+, 'Heartstopper' s'acomiada amb una pel·lícula que promet tancar amb delicadesa i emoció el viatge dels seus personatges. Una notícia inesperada tenint en compte l'èxit de les anteriors temporades, per la qual cosa els fans esperaven nous capítols en format sèrie.

D'aquesta manera, Alice Oseman torna com a guionista i ara també participa com a productora executiva: "Estic encantada que puguem explicar el final de la història de 'Heartstopper'". "Estic molt agraïda a tots els que han treballat dur per fer-ho possible i als increïbles fans de 'Heartstopper' per la seva paciència i passió. Estic desitjant que aquesta història tingui un final màgic", ha afegit.

| Netflix

La pel·lícula comptarà amb la direcció de Wash Westmoreland ('Sempre Alice i Colette'). Juntament amb Oseman es troben, en l'equip de producció, Kit Connor i Joe Locke, protagonistes de la sèrie, que consoliden així el seu vincle creatiu i, també, Patrick Walters, Iain Canning, Emile Sherman i Euros Lyn. A més, la producció estarà novament a càrrec de See-Saw Films.

Així és la trama de la pel·lícula que tancarà 'Heartstopper'

Nick i Charlie són inseparables. No obstant això, mentre Nick es prepara per anar-se'n a la universitat i Charlie troba una nova independència a l'institut,la realitat d'una relació a distància comença a pesar-los. Els dubtes s'apoderen d'ells i la seva relació s'enfronta al seu major repte fins ara.

Mentrestant, els seus amics també breguen amb els altius i baixos de l'amor i l'amistat, enfrontant els agredolços desafiaments de créixer i seguir endavant. Poden els primers amors durar per sempre?