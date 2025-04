El nét de Julián Muñoz torna a atacar Isabel Pantoja amb una clara sentència

Fran Redondo, nét de Julián Muñoz i fill d'Eloísa Muñoz, ha ofert unes declaracions sorprenents en una entrevista exclusiva per a 'Socialité'. Amb 24 anys i una presència creixent a les xarxes socials i televisió, el jove no ha tingut cap recança a parlar obertament sobre la història més mediàtica del seu avi. Una vegada més, Fran Redondo ha parlat de la relació de Julián Muñoz amb la tonadillera Isabel Pantoja.

Sense embuts, ha compartit a 'Socialité' la seva visió sobre aquella etapa que va marcar la vida del seu avi, però també la de tota la seva família. "Jo penso que el meu avi no s'hauria d'haver refiat d'aquesta senyora, és una cosa que ell va fer malament i de la qual es va penedir. No puc dir que aquesta senyora va manipular el meu avi, però sí que el va condicionar. Ella sabia que s'estava ficant en una família i no va fer res per frenar-ho", va sentenciar.

"El meu avi mai va estar enamorat d'aquesta dona, potser en aquell moment ell pensava que sí, però el que jo he parlat amb ell el que em quadra més és que va ser un caprici, es podria dir així. Per al meu avi Isabel Pantoja era una persona materialista, quan ja no va poder treure res d'ell es va apartar", afegia Fran Redondo.

| Telecinco

Aquestes paraules arriben mesos després de la mort de Julián Muñoz el 2024, una pèrdua que va deixar una profunda empremta en el seu entorn més proper. Fran Redondo, visiblement emocionat durant l'entrevista, va confessar com va viure els últims moments al costat del que considerava el seu segon pare: "Els últims moments amb el meu avi van ser molt durs, quan saps que una persona tan estimada se'n va és complicat acomiadar-se".

"El trobo molt a faltar cada dia, tots el trobem a faltar, per a mi era com un segon pare. El meu avi va trencar una família, però va saber arreglar-ho, i nosaltres vam saber perdonar-lo", afegia el jove.

Una entrevista a 'Socialité' que donarà molt a parlar. En audiències, aquest Divendres Sant, el format va seguir sense funcionar conformant-se amb un pobre 6,8% i 411.000 espectadors des de Telecinco.