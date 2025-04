L'arribada de Cristina Abad dona un gir de 180º a tot el que s'ha vist a 'Valle Salvaje'

La segona temporada de 'Valle Salvaje' es prepara per a una important arribada aquest mateix 21 d'abril. Als impactants girs recents, com una ruptura inesperada, una proposta matrimonial i una tràgica mort, s'hi suma ara la irrupció d'un nou personatge. Una incorporació que promet alterar profundament la vida dels Salcedo de la Cruz i els Gálvez de Aguirre.

És Úrsula, interpretada per Cristina Abad, qui torna a les tardes de La 1 després del seu paper a 'Acacias 38' o 'Servir y Proteger'. En aquesta ocasió, dona vida a la cosina d'Adriana, Pedrito i Bàrbara. Un personatge que entra amb força en l'univers de 'Valle Salvaje' i que, segons les seves pròpies paraules, no deixarà ningú indiferent.

"És una noia molt activa, viscuda, està una mica fugint de Madrid -del seu pare, sobretot-, i mostrarà diverses cares: Úrsula té un costat divertit, té un costat enginyós, té un costat retorçat..." explica Cristina Abad sobre el seu personatge. Aquesta arriba a 'Valle Salvaje' per dur a terme "una promesa o una intenció que li ha posat la seva tia Victoria".

Úrsula no apareix per casualitat, ja que la seva arribada és el resultat d'una jugada acuradament orquestrada per la família. Apareix després de les insistències de Julio sobre la necessitat que Rafael trobés companyia femenina per suavitzar el seu caràcter. Una idea que va anar prenent forma fins a arribar a Victoria, que ha mogut fitxa amb rapidesa.

| RTVE

"El que més em costa és tornar a adaptar-me als horaris que tenim rodant, treballar aquí en exteriors. És meravellós i és preciós i després en imatges és una cosa que dona molt aire a les sèries, però el fred, per a mi, és una mica complicat de portar amb aquests escots que tenim", comenta Cristina Abad.

Des del punt de vista interpretatiu, Cristina Abad destaca la complexitat de donar vida a una figura tan ambigua. "Trobar dins de les seqüències més… -anem a dir amb la seva cara adorable, feliç i encantadora-, buscar el costat fosc sense que es noti. És molt difícil fer aquestes dues coses alhora", confessa.

No obstant això, aquesta mateixa dualitat és el que més gaudeix del seu personatge a 'Valle Salvaje': "Que no sigui una bona sense més, m'agrada poder treballar aquest costat més fosc -o la recerca del costat fosc, perquè considero que Úrsula està buscant aquest costat més maquiavèl·lic-. M'agrada molt que tingui diverses cares, a l'hora de treballar és molt més divertit i jo crec que el públic l'estimarà i l'odiarà a parts iguals i això serà meravellós, perquè els arribarà".