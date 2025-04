Alba Brunet revela el missatge d'una fan de 'Sueños de Libertad' que no ha respost

La història de Mafin, Marta i Fina, a 'Sueños de Libertad', ha aconseguit creuar fronteres. En una recent entrevista al podcast 'Salsa Romesco', Alba Brunet ha parlat, entre altres temes, de la multitud de missatges que reben donant suport a la seva història d'amor. De fet, la intèrpret que interpreta a Fina ha emocionat en revelar un missatge que la va commoure tant que encara no l'ha pogut contestar.

"És una sèrie que veu un perfil de gent molt divers, des de nens i nenes de 7 anys, fins a persones adolescents, que encara estan en aquesta recerca d'identitat. També persones adultes que sabien o no del tema, però han dit 'ah, que això existeix'. I aquesta generació d'àvies que ni s'han plantejat que això és una possibilitat de ser, una possibilitat de viure", explicava Alba Brunet.

"Molts avis i àvies no entenen les seves netes i néts per voler d'una manera diferent de la que ells han tingut. Hi ha moltes àvies que ens han escrit que ens han dit: "hi havia alguna cosa amb la meva neta que no entenia i ara puc entendre i veig que no hi ha res de dolent en això que està sentint la meva neta". És una cosa que han pogut entendre veient-nos a nosaltres, veient que som bones persones, volem purament, i no hi ha res de dolent", afegia.

D'aquesta manera, ha deixat clar que la seva història a 'Sueños de Libertad' ha ajudat a molts: "També moltes persones que s'han atrevit a parlar amb els seus pares o avis per primera vegada. Han agafat la força per dir: jo soc així. És una cosa que el meu personatge defensa molt, que no té cap conflicte amb ella mateixa, sap qui és, com és i com vol. Ella no té dubte i no es veu mai amb la posició de sentir-se atreta per un home i ho té claríssim, encara que té conflicte amb tota la societat del moment".

No obstant això, la història més commovedora va ser d'un mail que va rebre d'una dona americana d'un poble petit que havia descobert la història de Fina i Marta a 'Sueños de Libertad' a través de les xarxes socials. D'aquesta manera, Alba Brunet revelava el missatge: "Acabo d'entendre als 85 anys que aquella amiga que vaig tenir amb 17 anys i la que vaig tenir als 19, tot el que a mi em passava que no ho entenia ara entenc què és. Ara mateix deixaré d'escriure aquest mail, li donaré enviar, i hauré d'escriure altres dues cartes per a aquelles amigues perquè entenguin que van ser en realitat per a mi".

"Aquest és un dels més especials que tinc guardats i que no he contestat perquè vull dedicar-li el temps que es mereix a respondre'l. Ho vull fer bé, però ho tinc molt marcat", concloïa aquesta història Alba Brunet.