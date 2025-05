Natalia Sánchez avança inesperades novetats per a 'Sueños de libertad' a Antena 3

Amb motiu dels 300 episodis de 'Sueños de libertad', Natalia Sánchez va visitar el programa 'Y ahora Sonsoles'. L'actriu, que encarna Begoña Montes, protagonista de la exitosa sèrie de les tardes d'Antena 3, va conversar amb Sonsoles Ónega sobre l'evolució i el futur del seu personatge.

"Passaran moltíssimes coses. La sèrie farà un gir important, aquest és de veritat", avisa la intèrpret en l'intent de no voler revelar res. Encara que no va donar detalls, va deixar entreveure que un dels tres personatges principals podria estar en risc.

"Ara mateix estem en un moment molt delicat perquè arran de la mort de Jesús la tutela de la nena passa a ser de María. Confiem que li donin la nul·litat, però com heu vist en el capítol d'avui no li la donen", confirma Natalia Sánchez davant la situació legal que el seu personatge està vivint.

| Atresmedia

"Els nens no tenen mai la culpa, la responsabilitat és dels adults sempre", reflexiona sobre la seva filla Júlia en la ficció i la manipulació que pateix per part de la seva madrastra, María.

"Queda molt per explicar", expressa Natalia Sánchez deixant la mel als llavis a tots els seguidors. Encara que ha deixat caure que algun dels personatges centrals del triangle amorós entre Begoña, Andrés (Dani Tatay) i María (Roser Tapias) podria tenir un tràgic destí.

L'actriu ha relatat que el ritme de gravació és un no parar. Normalment cada divendres li donen sis capítols nous i estudia tot el cap de setmana i fins i tot tots els dies. En càlcul, més o menys graven vuitanta pàgines al dia. Malgrat això, se sent molt contenta i "m'ajuda com a actriu aquest paper de mare".