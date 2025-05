La decisió d'Ana Fernández que dona un gir inesperat a 'Sueños de Libertad'

Digna, personatge d'Ana Fernández, pren una decisió important respecte a la proposta de matrimoni de el senyor Pedro. Aquest dilluns 5 de maig, 'Sueños de Libertad' seguirà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de Libertad', Gema va exposar a Joaquín les seves sospites sobre don Agustín: havien de pensar en alternatives per adoptar. Pelayo, preocupat pel que havia fet Ruiz amb Marta i Fina, va voler que Damián li assegurés que el detectiu no suposaria una amenaça per a ell. Andrés, per la seva banda, es va disculpar amb Marta per permetre que el seu pare hagués contractat Ruiz.

Herrera li va fer a Irene una confessió important. María es va assabentar que Luz havia evitat que la denunciessin pel que va passar a la casa bressol, i va voler agrair-l'hi. Damián es va lamentar amb Manuela: cada vegada es veia més sol.

| Atresmedia

En audiències, durant el mes d'abril, 'Sueños de libertad' va ser la sèrie més vista del mes amb un 13,2% de quota i 1.163.000 seguidors. La ficció va ser líder imbatible un mes més, superant els seus competidors per +4,5 i +4,8 punts. 'Sueños de libertad' va superar cada dia els 2 milions d'espectadors únics

Què passarà en el capítol de dilluns de 'Sueños de Libertad'?

En aquest capítol de 'Sueños de Libertad', Luz gaudeix exercint la medicina de nou al dispensari. Malgrat els dubtes de la parella, don Agustín ha aconseguit una entrevista d'adopció per a Gema i Joaquín. Ángel Ruiz intenta, subtilment, treure informació a Irene.

A més, Fina anima Digna a llançar-se amb el senyor Pedro i aprofitar el moment. El doctor Herrera parla sobre Irene a Damián, i li revela quins són els seus plans respecte al seu futur al dispensari. María té un acostament amb Raúl i li demana que li ensenyi a conduir, mentre, Digna, personatge d'Ana Fernández, pren una decisió important respecte a la proposta de matrimoni de el senyor Pedro.