La valuosa decisió de Natalia Sánchez que dona un gir de 180° a 'Sueños de Libertad'

Begoña, personatge de Natalia Sánchez, sembla decidida a abandonar la casa dels De La Reina. Aquest dimarts 6 de maig, 'Sueños de Libertad' seguirà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de Libertad', Luz va gaudir exercint la medicina de nou al dispensari. Malgrat els dubtes de la parella, don Agustín va aconseguir una entrevista d'adopció per a Gema i Joaquín. Àngel Ruiz va intentar, subtilment, treure informació a Irene.

A més, Fina va animar Digna a llançar-se amb el senyor Pedro i aprofitar el moment. El doctor Herrera va parlar sobre Irene a Damián, i li va revelar quins eren els seus plans respecte al seu futur al dispensari. María va tenir un acostament amb Raúl i li va demanar que li ensenyés a conduir, mentre Digna va prendre una decisió respecte a la proposta de matrimoni de el senyor Pedro.

En audiències, durant el mes d'abril, 'Sueños de libertad' va ser la sèrie més vista del mes amb un 13,2% de quota i 1.163.000 seguidors. La ficció va ser líder imbatible un mes més, superant els seus competidors per +4,5 i +4,8 punts. 'Sueños de libertad' va superar cada dia els 2 milions d'espectadors únics

Què passarà en el capítol de dimarts de 'Sueños de Libertad'?

En aquest capítol de 'Sueños de Libertad', malgrat els esforços d'Andrés per impedir-ho, Begoña, personatge de Natalia Sánchez, sembla decidida a abandonar la casa dels De La Reina. Damián, per demostrar el seu suport, ofereix a Luz examinar-se i així obtenir el seu títol de medicina. Fina, preocupada pel passat del detectiu, demana a Marta que si us plau prengui cartes en l'assumpte d'Àngel Ruiz.

Andrés vol deixar clar a María que, encara que continuïn casats, mai seran un matrimoni de veritat. Rebutjada recentment, María no pot evitar que saltin espurnes a la seva classe de conduir amb Raúl. Damián, enfonsat després de veure per primera vegada l'anell de compromís de Digna amb el senyor Pedro, mentre Gema rep una notícia tràgica del seu poble.