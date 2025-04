Sonsoles Ónega la fa grossa en ple directe en no respectar les peticions d'un convidat

El que va començar com una entrevista destinada a la visibilitat va acabar submergit en un mar d'incomoditat i errors a 'Y ahora Sonsoles'. El programa d'Antena 3, conduït per Sonsoles Ónega, va viure aquest dilluns un moment complicat en una entrevista. Lluny de desenvolupar-se amb la serenitat esperada, va anar escalant en tensió per diverses revelacions que no comptaven amb el consentiment de l'invitat.

El protagonista d'aquesta història era Rafael, un home que, en la seva privacitat, es transforma en Yasmín: la seva identitat femenina, amb la qual se sent lliure en vestir-se de dona. La conversa, que pretenia abordar la seva experiència personal i la convivència de la seva identitat de gènere amb la seva vida conjugal, es va veure afectada per diversos errors que van generar malestar tant en ell com en la seva esposa, present entre el públic.

Un dels moments més delicats va sorgir quan Sonsoles Ónega, sense previ avís, va compartir públicament la professió de Rafael: "taxista". La seva reacció va ser immediata, mostrant incomoditat: "No puc dir-ho o què?", preguntava la presentadora en notar el seu gest. Acte seguit, s'excusava: "Perdona'm, ningú m'havia dit que això no es podia dir".

Lluny de deixar el tema, Sonsoles Ónega va voler comprendre el motiu del malestar: "Però hi ha algun problema en això?", insistia. Rafael ho deixava clar amb la seva resposta: “No, que no volia barrejar una cosa amb una altra”. Tot i així, la periodista va intentar restar-li importància: "Bé, doncs no la barregem, però tant és, tu tens la teva feina i la teva vida".

Enmig de la conversa, i mentre parlaven sobre el nom femení de Rafael, Sonsoles Ónega formulava una pregunta: "Yasmín, tu estàs casat amb una dona, per què et dius així?". Rafael començava a explicar-se: "Perquè la meva dona que es diu X...", però ja era tard. Sonsoles Ónega interrompia, sabent que se li havia escapat una informació no consensuada: "Si ja ho he dit jo, m'estic equivocant tot el temps amb tu, tot malament".

Les càmeres van captar llavors a Claudia, l'esposa de Rafael, que es trobava entre el públic. Sonsoles Ónega va tenir la intenció d'acostar-se, però ella negava amb el cap, deixant clar que no volia sortir en pantalla. Tot i així, les càmeres la van enfocar: "No vol Claudia, bé doncs no vol", comentava la presentadora.

En finalitzar l'entrevista, i ja en els últims segons del programa, Rafael es va acostar a Sonsoles Ónega per fer-li una confidència a l'orella. No obstant això, els micròfons van captar les seves paraules: "La meva dona s'ha enfadat".